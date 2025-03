Ciclismo U23 – Il 4º Gp della Battaglia ha tolto i veli

Montanara Ieri si è svolta a Montanara la presentazione del 4° Gp della Battaglia, competizione allestita dall’As Curtatone del presidente Marco Madella che può contare sul sostegno del Comune, del Museo Diffuso del Risorgimento e dei Comitati provinciale e regionale dell’Fci. La corsa dispone del patrocinio della Regione Lombardia, della Provincia e del Coni. Numerosi i volti noti, sia del mondo delle due ruote sia di quello istituzionale, presenti alla cerimonia a testimonianza dell’aumentato prestigio della gara dedicata alla rievocazione della storica battaglia risorgimentale, che si combatté il 29 maggio 1848 sul territorio di Montanara. Nel corso della serata è stata letta la poesia di Cesarino Spezia dedicata alla bicicletta ed è stato ricordato che la scelta di spostare da fine maggio, periodo legato alla Battaglia, a fine marzo, ha voluto essere sempre un forte ricordo dei giovani studenti universitari toscani che persero la vita in questo tragico evento, ma collegandolo a quando iniziarono a giungere a Montanara per allestire i vari accampamenti. Altro elemento che renderà ancor più avvincente la corsa riservata agli U23 ed elite sarà il fatto che da test di valore regionale ora si è passati a quello nazionale. A tal proposito sulla linea di partenza si porteranno 200 atleti in rappresentanza di 34 formazioni. Tra queste anche cinque straniere: la nazionale ucraina, un team inglese, uno svizzero, uno di Montecarlo e uno messicano. Non mancheranno poi gli atleti mantovani ovvero Matteo Morelli dell’Xpc Beltrami, Angelo Monister del Sam Vitalcare Dynatec e Stefano Leali, beniamino locale, Gianluca Cordioli, Kevin Lanzarotto e Damiano Lavelli del Sissio Team. Da sottolineare che l’evento sarà valido quale terzo appuntamento della 30ª edizione del Prestigio d’oro Alè e sarà la prova più lunga, in termini di km da percorrere, inserita nel calendario 2025 dell’Fci mantovana.

Per le gare del weekend, domani debuttano Esordienti e Allievi. Gli atleti del Mincio Chiese saranno a Cadelbosco di Sopra (Re), mentre per quanto riguarda gli Allievi mantovani di team fuori provincia, l’Aspiratori Otelli, con i fratelli Cristian e Federico Rezzaghi e Cristian Ghiroldi, sarà a Camignone (Bs). Ci sarà anche Daniele Ronda della Feralpi Monteclarense mentre per gli Esordienti ecco Giovanni Busca, Marco Casciano e Matteo Oliviero della Mazzano e Giorgio Ciotola della Monteclarense. Gli Juniores domani saranno a Ossago (Tv), con Sergio Ferrari dell’Ecotek, e a Cassanigo (Ra) con Alessandro Marzocchi, Gianfilippo Ghidini, Mattia Serini e Filippo Marocchi dell’Aspiratori Otelli. (bio)