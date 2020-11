Poma: nuove modalità per la prenotazione di esami di radiologia e medicina nucleare

MANTOVA Per facilitare l’accesso dei cittadini alle prestazioni radiologiche del presidio ospedaliero di Mantova, ASST ha introdotto alcune modifiche nelle modalità di prenotazione e accettazione.

Per prenotare Radiografie, TAC senza mezzo di contrasto, ecografie, moc e opg è necessario contattare il Contact Center Regionale (numero verde) dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, esclusi i festivi:

da rete fissa al numero verde gratuito 800 638 638

da rete mobile al numero 02 99 95 99

Per prenotare Risonanza magnetica e tac con mezzo di contrasto è possibile:

contattare il numero unico aziendale 0376 435800, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 16 tenendo a portata di mano l’impegnativa rilasciata dal medico di medicina generale o dallo specialista e la tessera sanitaria (gialla o azzurra).

inviare la richiesta di prenotazione all’indirizzo mail: pren.radiologia.mn@asst-mantova.it ; in questo caso l’utente viene richiamato dall’operatore di ASST per perfezionare la prenotazione

inviare la richiesta di prenotazione via fax al numero 0376/201818; la richiesta sarà gestita dall’operatore con richiamata telefonica

compilare gli appositi form online sul sito internet istituzionale di ASST, nella sezione ‘prenota’

Per prenotare esami di medicina nucleare è possibile:

contattare il numero aziendale 0376 201338 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 16

inviare la richiesta di prenotazione all’indirizzo mail: segreteria.nucleare@asst-mantova.it ; in questo caso l’utente viene richiamato dall’operatore di ASST per perfezionare la prenotazione

compilare gli appositi form online sul sito internet istituzionale di ASST, nella sezione ‘Prenota’

Per l’accettazione, una volta effettuata la prenotazione e il pagamento del ticket – se dovuto – il cittadino deve recarsi direttamente in Radiologia, alla diagnostica di riferimento per l’esecuzione dell’esame, senza passare né dal CUP né dallo sportello di Radiologia.

Per il pagamento ticket, i cittadini possono utilizzare il sistema Pago PA oppure al Cup di Mantova dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

Per il ritiro del referto e del CD i cittadini possono accedere allo sportello dedicato presso il Cup di Mantova nelle stesse fasce orarie di aperura del Cup.

L’accesso alle strutture di ASST Mantova è consentito solo nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio da Covid 19, a seguito di misurazione della temperatura e igienizzazione delle mani, indossando correttamente la mascherina.