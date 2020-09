Calcio Serie C – Mantova, volto nuovo in attacco: raggiunto l’accordo per Ganz

MANTOVA È fatta per Simone Ganz. Il ds biancorosso Emanuele Righi ha trovato l’accordo con l’Ascoli per il prestito dell’attaccante figlio d’arte. Oggi il Mantova lo annuncerà ufficialmente. Nato a Genova il 21 settembre 1993, Simone è il figlio di Maurizio Ganz, grande bomber di Inter, Atalanta e Brescia (tra le altre), nonchè campione d’Italia col Milan nel ’99. Cresciuto nel settore giovanile rossonero, con il Milan Simone debutta addirittura in Champions League nel 2011, contro il Bate Borisov, giocando pochi minuti nel finale. Dopo le non fortunate esperienze al Lumezzane e al Barletta, viene ceduto al Como dove esplode: 15 gol il primo anno (con promozione in B) e 16 nel secondo. Ingaggiato dalla Juventus, nel 2016 viene girato al Verona di Maurizio Setti. Ma qui il suo contributo in fase realizzativa comincia a venir meno (solo 4 gol) e ancor peggio va nelle annate successive, sempre in Serie B, con le maglie di Pescara e Ascoli. Lo scorso anno, in prestito dall’Ascoli, è tornato al Como neopromosso in C: 24 partite e 8 gol il suo discreto bilancio fino allo stop anticipato del campionato.

Dunque anche Ganz, come tanti dei suoi nuovi compagni, giunge a Mantova con tanta voglia di mettersi in luce dopo qualche stagione deludente, o perlomeno non in linea con le aspettative di inizio carriera. Il mercato di viale Te, comunque, non si chiude qui. Un paio di caselle sono ancora libere: per riempirle c’è tempo fino al 5 ottobre e forse dalla prima partita arriverà qualche suggerimento su quale direzione seguire.