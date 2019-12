Ciclocross – La Lombardia di Leali vince la Coppa Italia

Mantova Esulta la Lombardia del ciclocross, in particolare delle categorie esordienti e allievi, maschi e femmine, nel Trofeo Città di Cremona Memorial Baccin e Baraldi. Ieri a Cremona si è tenuta la prova valida per l’assegnazione della Coppa Italia della specialità e le tre formazioni allestite dal selezionatore tecnico regionale, Stefano Pedrinazzi, hanno collezionato un successo una piazza d’onore ed un 10° posto. Risultati, questi, che hanno così permesso alla rappresentativa lombarda di salire sul gradino più alto della prestigiosa manifestazione. A contribuire al successo della Lombardia, parlando degli atleti mantovani, è stato pure il piazzamento, 18°, colto dall’allievo del 2° anno Stefano Leali, che ha fatto parte della squadra della Lombardia 2. Sull’impegnativo tracciato cremonese, reso ancor più selettivo dal fango e dalla pioggia, inoltre si sono messi in evidenza anche gli atleti del Chero Group Team Sfrenati. (pb)