Calcio serie D – Patron Setti: “Mantova, a gennaio rinforzi e un nuovo socio”

Mantova L’ultima intervista il patron Maurizio Setti l’aveva concessa all’inizio della scorsa estate, spiegando i motivi che hanno impedito al Mantova di essere ripescato in serie C. Un salto di categoria che il Mantova si sta conquistando in questo terzo anno consecutivo di serie D (il secondo dell’era Setti). Il patron carpigiano, che aveva partecipato anche alla cena degli sponsor, la scorsa settimana, ha fatto il punto sul cammino sin qui percorso dal Mantova, dopo un girone d’andata esaltante, concluso con 41 punti, arrivati grazie a 12 vittorie. Fino a questo momento, per il patron, calcisticamente parlando, è un anno ricco di soddisfazioni. Il Mantova è tra le migliori squadre del panorama calcistico nazionale.

Squadra forte Dopo la delusione per l’epilogo della scorsa stagione la società ha fatto innesti mirati per cercare di fare la differenza. «Siamo contenti. Vincere non è mai facile, in qualsiasi categoria. I risultati ci stanno dando ragione. Un percorso lineare, ma sappiamo che possiamo fare qualcosa in più. E’ nelle nostre corde».

La sorpresa Il patron del Mantova è nel mondo del calcio ormai da diversi anni e ha avuto modo di maturare una certa esperienza nel riconoscere i giocatori di qualità. E in questo Mantova ce ne sono tanti. Specialmente là davanti. «Se ne devo scegliere uno dico Guccione. Non lo conoscevo. E devo dire che è un giocatore valido. E’ stato un ottimo rinforzo e sicuramente può fare bene anche in serie C».

L’allenatore La scorsa estate l’Acm ha deciso di cambiare il timoniere, ingaggiando l’ex allenatore del Fiorenzuola Lucio Brando. Un tecnico che dalla sua ha i risultati. «Ho avuto modo di conoscerlo e di parlarci recentemente. Sta facendo bene, ma mi ha confidato anche che sa benissimo di poter fare ancora meglio».

Girone di ritorno Nonostante l’ottimo girone d’andata, il patron Setti avverte tutti. «Ora non ci dobbiamo fermare. Bisogna fare qualcosa di più. Le avversarie non mollano e noi dobbiamo continuare a vincere. La stagione scorsa ci deve servire da lezione. Il Fiorenzuola l’anti-Mantova? E’ lì che ci tallona, però in realtà io penso che l’anti Mantova sia il Mantova stesso».

Società Questo è sempre stato un tema caldo, almeno fino agli ultimi anni di serie C. Nelle ultime tre stagioni a parte l’uragano Setti, ci sono stati solo piccoli avvicendamenti, che non hanno creato crisi. Ora si prospettano nuovi orizzonti. A gennaio arrivano i rinforzi? «A gennaio vi dirò tutto. Posso dire che ci sarà un nuovo socio, forte. Uno di quelli che conoscono le dinamiche del calcio. E questo ci può dare una grossa mano per continuare a guardare avanti. L’Acm non ha mai avuto una società così forte negli ultimi anni».

Mercato Rinforzi in società, ma non solo. Setti punta a migliorare, se possibile, anche la squadra. «Se ci sarà la necessità siamo pronti a fare qualche intervento con il mercato dei professionisti. Saremo vigili».

Programmazione Quella parolina magica, tanto cara agli addetti ai lavori. «E’ ancora presto. Non voglio passare per presuntuoso. Per chi è abituato a fare calcio, programmare la prossima stagione, è come fumare una sigaretta».

Tifosi L’ultimo pensiero è per loro: «Grandi. Devono continuare a stare vicino alla squadra. Possono stare tranquilli. E buon Natale a tutti».

Tommaso Bellini