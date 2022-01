Ciclocross – Sporteven in gara a Castel Bolognese, poi gli Italiani

MANTOVA Gli atleti dello Sporteven saliranno subito in sella nel nuovo anno per disputare domenica la corsa di ciclocross in programma a Castel Bolognese. Appuntamento importante per Maurizio Gobbi e Nicolò Castellini che andranno a caccia dei punti necessari per qualificarsi ai Campionati Italiani della specialità che si terranno dal 7 al 9 gennaio a Variano di Basiliano, in provincia di Udine. Hanno già ottenuto il pass per la kermesse tricolore Maria Acuti, Pietro Zerbinati, Lorenzo Simi e Filippo Marocchi.