Ciclocross – “Valli del Mincio” tra pioggia e divertimento

RIVALTA SUL MINCIO Tanta pioggia e fango, ma anche tanto entusiasmo. Si può condensare c così la giornata di gare che si è svolta ieri a Rivalta sul Mincio nell’ambito del 6° Ciclocross Valli del Mincio Memorial Aristide Bettati Memorial Giovanni Restori. Un appuntamento allestito dagli Amici del Pedale Rivaltese con la collaborazione del Comitato provinciale Fci e della Pro Loco, mentre il Comune di Rodigo ha garantito il patrocinio. E’ stata anche l’occasione per ricordare la figura di Aldo Ghidetti nel modo, forse, a lui più caro. Quasi 150 sono stati gli atleti, che hanno animato la gara, nonostante le condizioni meteo non fossero quelle più congeniali, su un circuito creato all’interno di Fondo Mincio “Cav. G. Gauli”. A esultare per la conquista della maglia di campione provinciale sono stati: Giulio Zunica del Mincio Chiese tra i G6; Thomas Bocchi del Chero Piping Team Sfrenati ed Eleonora Flaviani dell’Mtb Novagli tra gli Esordienti; Lorenzo Atti dello Sportevern e Marta Malinverno dell’Mtb Novagli tra gli Allievi; Maurizio Gobbi dello Sporteven (Juniores) e infine a Samuele Bondavalli del Bologna Academy Bike (Open). Altri piazzamenti sono giunti da Silvia Iori del Chero Piping Team Sfrenati sesta e Matteo Massardi dell’Mtb Novagli 7° tra gli Allievi. Damiano Raisi dello Sporteven ha chiuso 11° tra gli Esordienti; Gabriele Decò del Mincio Chiese 13° e Ryan Sermidi dello Sporteven 16° tra i G6. Ad assistere alla manifestazione vi erano il sindaco di Rodigo Gianni Grassi, con la sua vice Simona Ometto, l’assessore allo sport Matteo Gottardi e Laura Bettati, nipote di Aristide. Per quel che concerne il ciclismo, hanno presenziato il riconfermato presidente regionale Fci Lombardia Stefano Pedrinazzi, il neo consigliere regionale Adriano Roverselli, la responsabile del fuoristrada Barbara Mussa, il commissario dell’Fci Liguria Corrado Lodi, il presidente provinciale Fausto Armanini, con il vice Giovanni Comparin e il consigliere e responsabile del settore fuoristrada Stefano Lodi Rizzini. Restando in casa Sporteven, a Casalecchio (Bo), nel Master Cross Emilia Romagna, Elisa Traldi si è piazzata 3ª tra le Esordienti mentre sesta la sorella Emma. Giovanni Busca 7°, così come l’allievo Emanuele Cominelli. Infine Vittoria Girardi tra le Allieve si è piazzata 5ª.