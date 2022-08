Rugby Serie C – Anche Mantova e MicroB del Chiese sono al lavoro

MANTOVA Raduno al Migliaretto per il Rugby Mantova agli ordini del coach Stefano Giop, coadiuvato da Matteo Avanzi e Michela Merlo. Il gruppo biancorosso è particolarmente nutrito e conta ben 47 atleti, di cui 7 Under 19 (classe 2005) che si divideranno tra Viadana e Mantova. «La scelta è continuare a puntare sui ragazzi cresciuti nel nostro settore giovanile – afferma il diesse Lorenzi – avremo di sicuro qualche rientro, magari ci sarà qualche nuovo innesto, a breve definiremo il tutto. Il campionato? Il Comitato lombardo mischierà le squadre nella prima fase e le prime accederanno a un girone meritocratico per giocarsi la promozione in serie B».

Anche il MicroB Rugby del Chiese ha acceso i motori. I giocatori, dopo i test atletici di rito agli ordini del preparatore Rubes e dei tecnici Evoldi e Ravazzolo, hanno svolto la prima seduta sul campo con esercizi di tecnica individuale e gioco al tocco. «Il primo allenamento della stagione – dice Evoldi – è sempre un momento molto bello e particolare.

Ci si rivede tutti in campo dopo la pausa e tornare a lavorare in campo insieme è una sensazione che mancava. I ragazzi hanno subito messo in mostra voglia di fare, attitudine al lavoro e anche buone qualità tecniche. Abbiamo un gruppo giovane che siamo sicuri potrà farsi valere in campionato».