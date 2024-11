Lavori pubblici: quasi 6 milioni per riqualificare Valletta Paiolo

MANTOVA La giunta comunale l’altra sera ha incontrato gli abitanti di Valletta Paiolo, che hanno partecipato numerosi nel teatro parrocchiale di San Pio X; all’incontro sono state presentate le opere realizzate recentemente nel quartiere e i progetti in cantiere pronti a partire.

Dopo i saluti istituzionali, la carrellata di interventi è stata elencata dal sindaco Mattia Palazzi e dall’assessore ai lavori pubblici Nicola Martinelli. Tra le principali opere, la riqualificazione completa di viale Piave, con la nuova pista ciclabile, la cura del verde pubblico, la sistemazione dei marciapiedi in entrambi i lati della strada, della carreggiata e l’implementazione dell’illuminazione pubblica a led.

I lavori hanno riguardato anche il raccordo con piazzale Gramsci-viale Asiago. Gli interventi sulle pavimentazioni sono stati realizzati con materiali drenanti e inoltre sono state implementate e migliorate le caditoie per la raccolta delle acque. L’intervento sarà completato entro la fine dell’anno.

Riqualificati e sistemati anche i posti auto in viale Piave e presto verranno sistemati anche quelli in piazzale Gramsci, sul lato sgambatoio per cani. Inoltre, quest’ultimo verrà spostato in un’area adiacente ma dove non possa recare disturbi alle persone che abitano nelle palazzine. Presentati anche gli interventi in via di ultimazione alla “aiuola” spartitraffico di piazzale Gramsci all’innesto con via Dugoni per mettere in sicurezza maggiormente il flusso veicolare e quello di attraversamento ciclo-pedonale.

Oltre al parcheggio ex Knnedy, appena realizzato al Te, è stato ricordato l’intervento che partirà per il nuovo sottopasso ciclopedonale Fs Mantova-Monselice che collegherà in sicurezza viale Montello con il rondò di via Visi, per un investimento di 1 milione. In pratica la ciclabile di via Visi sarà collegata con quella di viale Montello, mettendo così in sicurezza il passaggio di pedoni e ciclisti lungo il sottopasso.

Altro investimento importante, di circa 4milioni di euro, ha ricordato l’assessore alla pubblica istruzione Serena Pedrazzoli, attraverso il bando “Generare il futuro”, riguarda gli interventi per la completa riqualificazione della palestra della scuola primaria Martiri di Belfiore. La palestra, praticamente, verrà rifatta completamente, compresa l’annessa ex struttura del custode. Anche l’area esterna sarà riqualificata, ovvero il giardino che sarà più bello e decoroso. Gli interventi dovrebbero terminare il prossimo anno.

Martinelli si è poi soffermato sul nuovo importante progetto per la riqualificazione completa di viale Asiago che vedrà interventi sempre per la realizzazione di una ciclabile, la sistemazione dei marciapiedi, la cura del verde pubblico e delle piante presenti e l’implementazione dell’illuminazione a led. Prevista anche la riqualificazione dell’area ex chiosco di viale Asiago, angolo viale Podgora. I chioschi sono stati abbattuti e lì verrà realizzato un nuovo spazio verde pubblico con nuovo arredo, tipo panchine. Verranno piantati nuovi alberi e aumentata l’illuminazione pubblica.

Il progetto partirà nel 2025 e prevede un investimento di circa un milione. «Abbiamo pensato agli attraversamenti pedonali tramite sezione diagonale – ha aggiunto Martinelli – per facilitare ciechi e ipovedenti, così come previsto dalle normative».

Presentato anche il progetto dei lavori di riqualificazione dell’area di intersezione di viale Montello e viale Monte Grappa, che inizieranno nel gennaio 2025 e che non vedranno alcuna modifica della viabilità. Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria per la moderazione del traffico veicolare e l’abbattimento delle barriere architettoniche sia in viale Montello che in viale Monte Grappa. Inoltre, verrà illuminata la scaletta di viale Alfieri che la collega con la ciclabile di via Cremona.