Rugby Serie A – I Caimani si rialzano e piegano il Tarvisium nel fango del “Monigo” (19-29)

TREVISO Match difficile, avversario ostico e condizioni meteo avverse. Nonostante questo, i Caimani sbancano Treviso, piegano i Ruggers Tarvisium 19-29 e, andando oltre le aspettative, segnano 4 mete e si prendono il punto di bonus offensivo. Una vittoria strappata con le unghie e dedicata al Team Manager Giuseppe Vento, sempre presente al fianco della squadra, nonostante la recente scomparsa della madre. «Abbiamo affrontato una partita molto difficile viste anche le condizioni meteo avverse – commenta Filippo Gigli – Ma grazie al lavoro svolto in settimana, sui fondamentali che non avevano funzionato contro Pesaro e Valsugana, siamo riusciti a ottenere una vittoria convincente. Abbiamo peccato ancora di indisciplina, ma abbiamo reagito da grande squadra e anche con l’uomo in meno abbiamo fatto la differenza. Questa è la strada giusta: continuiamo a lavorare sodo e approfittiamo di questa settimana di pausa per riposarci e chiudere bene l’anno».