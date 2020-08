Calcio dilettanti – Il pagellone del mercato delle “big”

MANTOVA A mercato ormai quasi terminato, diamo i voti alle operazioni delle mantovane. Si tratta di un giudizio ovviamente sulla carta, visto che poi, come sempre, sarà il campo a dover parlare.

Castiglione: voto 8.5

Gianluca Manini, nella nuova veste di tecnico manager, ha portato a casa tutti gli obiettivi preventivati. Salomoni, Ghirardi, Chiarini e Mambrin sono giocatori di prima fascia, che impreziosiscono una rosa già di altissimo livello grazie alle conferme dei big, per l’obiettivo play off. La concorrenza, però, non scherza: vedi il Lumezzane dell’ex Nazionale Caracciolo.

Governolese: voto 6+

I Pirati hanno voltato pagina e puntano alla salvezza. Lo fanno con innesti di esperienza come Omoregie, Borghi, Loschi e Aioub, ma anche con ritorni come quelli di Micheloni e Lonighi e conferme (Rigon, Bianchi e le quote). La priorità per Fattori, tecnico esordiente nel nostro panorama, è quella di creare subito un team affiatato e con lo spirito pirata. Sufficienza piena d’incoraggiamento.

Asola: voto 7

Il lavoro di patron Tozzo e del ds Marcolini è buono: colmate le partenze di Maraldo e Scalvenzi con arrivi top: Nardi, Mingardi e Ferrara. Tocca a mister Tavelli traghettare il team ad una salvezza tranquilla.

Casalromano: voto 6.5

Il ds Marini ha cambiato il volto dei gialloblù: età media molto bassa e obiettivo salvezza sotto la guida di Franzini: Scalvenzi e Buoli gli esperti. Garletti e Palmiero giovani di rango.

Castellana: voto 8

Cobelli ha completato l’opera: ecco Piras e il recupero di giocatori importanti, quasi mai visti lo scorso anno, come Martino Olivetti, Cortesi e Arduini. I goffredesi sono da play off.

San Lazzaro: voto 6.5

Dopo un’estate di incertezza, i biancazzurri hanno allestito una rosa che, tra acquisti e conferme è sì rivoluzionata (Badalotti il colpo), ma può salvarsi senza patemi se troverà il tanto agognato centrale esperto.

Sporting Club: voto 8

Vedi Castellana: impianto completo, arricchito da pochi innesti mirati, come Caccavale, Mortara e Dossena e scommesse come Borghini centravanti di scorta e Guarneri, attaccante giovane ma che ha strabiliato in Seconda. Play off possibili.

Curtatone: voto 6

Sufficienza di incoraggiamento per la Nac, giovanissima e tutta da scoprire. Capelli e Meloni gli elementi chiamati a dare lo spunto salvezza.

Gonzaga: voto 6+

Alla prossima annata gli aquilotti chiedono più fortuna. Gli addii di Boukaroua e A.Eddaoudi sono pesanti, ma Giarruffo e Rammairone danno garanzie in Prima.

Marmirolo: voto 9

Dopo un’annata negativa, il team di Bizzoccoli reciterà il ruolo di favorita col Suzzara. Il ds Dalmaschio ha centrato tre colpi di grido in attacco con Buzzacchero, Addae e Ciadamidaro. Coppiardi, Zancoghi e Todeschi quote di spessore, Beschi la garanzia.

Porto: voto 7

Rosa rinnovata e ringiovanita, allestita in prospettiva. Parte a fari spenti, senza rinunciare al colpo ad effetto (Ndiaye) o agli innesti ragionati (Lavagnini).

Sermide: voto 6+

I biancazzurri di mister Reggiani puntano alla salvezza mantenendo l’impianto vincente in Seconda e si affidano alla vena realizzativa di Vertuani e Amarai.

Serenissima: voto 8

Aver portato in biancazzurro Boselli e Boukaroua fa della Serenissima l’outsider per eccellenza del campionato. Borgonovi colpo di lusso in Prima per la difesa.

Suzzara: voto 9

Il mercato portato avanti da Piccinini e l’innesto in società di Cominotti hanno portato un cambio di passo per le zebre: squadra pensata per la Prima che però potrebbe far bene anche in Promozione. Ruggeri, Vladov, Rasini, Marangi, Dondi, Azzali: colpi da categoria superiore. Favoriti d’obbligo, assieme al Marmirolo.

Viadana: voto 6.5

Gli innesti (Anoir Eddaoudi e Berigazzi) e la grande voglia di riscatto dopo un’annata negativa, possono dare entusiasmo e risultati al team di Nebbioli e Froldi.