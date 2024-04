Tennis Tavolo – Nicole Arlia di scena allo Youth Star di Podgorica

Podgorica (Mon) Al WTT Youth Star Contender Podgorica, dopo la fine delle gare maschili, in chiave azzurra è arrivato il momento di Nicole Arlia. La portacolori della Brunetti e del Centro Sportivo Aeronautica Militare oggi sarà impegnata nel settore Under 19, guidata dal tecnico Giuseppe Del Rosso. Nella fase di qualificazione del singolare, nel Gruppo 8 affronterà alle ore 10.45 la coreana Choi Seoyeon, alle 12,45 la francese Clea De Stoppeleire e alle 17 la cinese Zhao Wangqi. Nel doppio la mantovana farà coppia con l’ucraina Veronika Matiunina e negli ottavi alle 18 sarà opposta all’austriaca Anastasia Strerner e alla polacca Karolina Holda. Anche nel secondo tabellone del Torneo di Qualificazione Olimpica di doppio misto, ad Havirov, in Repubblica Ceca, John Oyebode e la mantovana Gaia Monfardini sono stati eliminati negli ottavi.