Eccellenza femminile – Il Casalmartino fa cinquina in casa della Rivanazzanese e va alla sosta con il sorriso

Casale di Roncoferraro Il Casalmartino chiude l’anno alla grande con la vittoria sul campo della Rivanazzanese e il terzo posto solitario in classifica alle spalle delle corazzate Lesmo e Doverese. Senza storia il match di ieri, dominato in lungo e in largo dalle “Vipere”, che ci hanno messo di fatto 16 minuti ad archiviare la pratica grazie al gol lampo di Anna Vigani e alla doppietta di Giorgia Bertucco. La quale ha firmato poi anche il quarto gol nella ripresa, consolidando il primato nella classifica cannonieri con 19 reti. Federica Giove, all’83’, ha messo il sigillo sul largo successo del Casalmartino, che ha concesso alle avversarie soltanto la soddisfazione del gol della bandiera segnato allo scadere da Bertone su rigore.

Il campionato ripartirà il 14 gennaio con la prima di ritorno, ma il Casalmartino tornerà in campo la domenica prima (il 7), a Barbariga, per il match di Coppa contro il 3Team Brescia.