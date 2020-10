Il Tennis Club Volta Mantovana intitola il circolo a Enzo Reni

VOLTA MANTOVANA Il circolo Tennis Volta Mantovana è stato fondato alla fine degli anni sessanta, tra i soci promotori il dottor Enzo Reni. Il quale, oltre ad essere un assiduo giocatore, è stato uno dei principali sostenitori del circolo, sponsorizzando diverse opere di ristrutturazione. Giorni fa si è svolta la cerimonia per l’esposizione di una targa che va a intitolare il circolo proprio a Enzo Reni, venuto a mancare pochi mesi fa, con la partecipazione della famiglia Reni e di tutto il direttivo, oltre a ex giocatori e compagni di gioco che con commozione hanno ricordato quanto abbia fatto per sostenere il circolo. Il presidente Paolo Carli ha ringraziato i presenti e dichiarato che sarà sicuramente un suo impegno portare avanti il circolo con nuove iniziative, continuando a rinnovarsi; in programma la costruzione di un campo da paddle con il sostegno del Comune di Volta Mantovana, sempre attento a cogliere nuove opportunità per lo sport del paese. Oggi il circolo conta oltre al campo in terra, un campo in erba sintetica, sul quale si può giocare anche a calcetto, e un campo da beach tennis/volley. «L’attività è sempre molto intensa nei mesi estivi, anzi dall’anno scorso – spiega il presidente Carli – abbiamo introdotto scuole tennis per ragazzi e adulti avendo la possibilità di avvalerci di istruttori per tutto il periodo di apertura da aprile ad ottobre. Inoltre da due anni si è ripreso lo svolgimento del Torneo Beata Paola, ma soprattutto in questa seconda edizione il torneo ha avuto un successo che ha ricordato gli anni in cui appunto era considerato un appuntamento importante, con partecipazione di giocatori provenienti dalla provincia, ma anche con l’ingresso di giovani voltesi che hanno dato vita ad incontri spettacolari, supportati da un pubblico numeroso».