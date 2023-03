Juniores Regionale – Sette squadre mantovane in campo per il turno infrasettimanale

Mantova Oggi si gioca l’anticipo dell’ultima giornata di ritorno del campionato Juniores Regionale A: scende in campo la Castellana, che battendo l’Orceana riuscirebbe a tenere in vita le speranze di salvezza della Governolese (che però recupererà il 6 aprile). In campo anche il Regionale B, con cinque gare che interessano le mantovane: alle 15 si parte con Castenedolese-San Lazzaro, alle 16.30 c’è Torrazzo-Marmirolo, alle 18 Sported Maris-Asola e alle 19.30 Sporting Club-Verolese. Alle 20, infine, la sfida salvezza Nuvolera-Poggese e l’importante Voluntas-Suzzara. Il 5 aprile invece giocherà la capolista Castiglione, ospite della Leoncelli. L’11 aprile si recupera l’unico derby, Union Team-Gonzaga.

Il programma

Regionale A: Castellana-Orceana (ore 20), Cazzagobornato-Bedizzolese, Offanenghese-Vighenzi, Ospitaletto-Darfo, Soresinese-Caravaggio, Trevigliese-Ciliverghe; Carpenedolo-Governolese (rinviata al 6 aprile).

Regionale B: Castenedolese-San Lazzaro (ore 15), Nuvolera-Poggese (20), Sported Maris-Asola (18), Sporting Club-Verolese (19.30), Torrazzo-Marmirolo (16.30), Voluntas-Suzzara (20). Leoncelli-Castiglione (5 aprile), Union Team-Gonzaga (11 aprile)