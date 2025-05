La Solferino Pecso sempre sugli scudi. Cresce l’attesa per il Rally dell’Adriatico

Solferino Fine settimana ricco di soddisfazioni per la Solferino Rally Pecso, impegnata su più fronti. Correre in diversi campi gara è impegnativo, ma consente di ottenere risultati importanti. Al Rally Storico di Modena, l’equipaggio Pelizzari-Cavazzini ha conquistato il gradino più alto del podio di categoria con l’Alfa Romeo GTV6. Nella gara di Autocross a San Michele al Tagliamento (VE), il giovane Filippo Savazzi si è imposto nella sua classe al volante del Kart Cross Wonder, un successo che lo porta in testa alla classifica provvisoria del Campionato Italiano Autocross Unicef. Cresce ora l’attesa per il Rally dell’Adriatico, valido per il Campionato Italiano Rally Terra, che si correrà sulle veloci strade bianche nei dintorni di Cingoli (MC). Al via ci saranno Marco Dallamano con alle note Daiana Darderi (Peugeot 208 Rally4) e l’equipaggio Zorzi-Franzoni su Skoda Fabia Rally2 del team New Turbomark. Al Rally della Valle d’Aosta, infine, Fabio Treccani affiancherà Fabrizio Caveglia sulla Peugeot 106 A6.