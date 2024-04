Lo sport a Mantova come trampolino per l’Europa

Mantova Il Movimento Sportivo Popolare Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, ha il suo Comitato Provinciale Mantova. La presentazione alla Casa del Mantegna alla presenza di Carlo Bottani, presidente della Provincia di Mantova, Fabio Madella, consigliere delegato allo Sport del Comune di Mantova, Gian Franco Lupattelli, presidente di Msp Italia e Aces Europe e Alessia Tuccitto, campionessa italiana di maratona in carica. «Il nostro motto non è lo sport per tutti ma lo sport per ognuno nel rispetto di ogni individualità – ha detto Lupattelli – Vogliamo aiutare la crescita dello sport a Mantova. Gli enti di promozione sportiva sono la base per promuovere l’attività motoria e diminuire i costi della sanità». Fabrizio Gadioli, dell’associazione High Five, sarà il referente provinciale di Msp. «È importante che Msp metta radici nel nostro territorio – ha affermato Madella – incarna l’inserimento dello sport in Costituzione fortemente voluto da tutte le forze politiche». «Lo sport rappresenta un fondamentale collante educativo», gli ha fatto eco il presidente della Provincia Carlo Bottani. Poi Lupattelli ha messo sul tavolo due candidature: European Community of Sport 2026 per il territorio mantovano e European Town of Sport 2027 per Curtatone. Lo sport come trampolino di lancio verso l’Europa.

«Possiamo lavorare insieme per accedere alle risorse europee affinché lo sport sia costruttore di pace”, ha dichiarato Brando Benifei, europarlamentare e presidente Egfa collegato in streaming. La richiesta, unanime, è quella di un presidio di Sport e Salute in città.

«A Mantova abbiamo la possibilità di allenarci in gruppo, alloggiando nella Foresteria di Campo canoa”, ha raccontato la campionessa Alessia Tuccitto. Un assist perfetto. «Essere atleti a Mantova è bello e facile – ha concluso Stefano Simonazzi, Capo di gabinetto di via Roma – per fare sport servono le persone e le strutture. Quelle che abbiamo in città riverberano su tutta la provincia, basti pensare al motocross, all’atletica e allo stadio. Serve una collaborazione forte e stretta con la Provincia. Per il “Martelli” abbiamo messo a disposizione quasi 3 milioni di euro ma è lo stadio del mantovano così come il Campo scuola».