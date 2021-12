Lo sport in quarantena: lo spettro del Covid minaccia la ripresa

MANTOVA Lo spettro del Covid torna ad aleggiare sullo sport mantovano. L’escalation dei casi registrati in tutto il Paese ha coinvolto anche le squadre di casa nostra: era inevitabile. Dagli Stings al Rugby Viadana, nella pallavolo prima l’E’più Viadana poi l’Euromontaggi Porto, solo per citare i club che partecipano ai campionati d’interesse nazionale: tra positività accertate e sospette, l’attività si è fermata bruscamente e le partite in programma nei primi giorni di gennaio sono a forte rischio. Vediamo nel dettaglio.

Basket – Crescono i numeri del focolaio in casa Staff. Dopo i sette casi registrati prima di Natale, la società ha infatti comunicato che, «a seguito di un contatto stretto di un tesserato con un soggetto positivo, è stato effettuato un nuovo giro di tamponi antigenici naso-faringeo che ha evidenziato due nuove positività nel gruppo squadra. Appena possibile verranno testati con tamponi molecolari. La società ha inoltre inviato tutta la documentazione alla ATS di rifermento ed è in attesa di comunicazioni». Gli allenamenti ovviamente sono sospesi, tutti i soggetti coinvolti in isolamento, altri test sono previsti lunedì. A questo punto risulta inevitabile il rinvio della partita di domenica con Pistoia, che avrebbe dovuto segnare l’esordio di coach Valli sulla panchina degli Stings. Numerosi altri club di A2 sono in una situazione analoga (casi accertati a Milano, Udine, Verona, Trapani, Cento e Ferrara), tanto che non è escluso che sia la stessa Lnp a rinviare l’intera giornata in programma domenica per salvaguardare la regolarità del torneo.

Rugby – Il Viadana ha sospeso l’attività per tutelare la salute degli atleti della prima squadra: niente allenamenti, dunque, per la truppa guidata da German Fernandez. Alcuni giocatori hanno accusato sintomi influenzali per cui tutti saranno sottoposti ai tamponi molecolari a scopo precauzionale, in pieno accordo con lo staff medico, prima di tornare sul campo. Secondo il calendario degli impegni ufficiali, il primo match del nuovo anno è in programma sabato 8 a Reggio Emilia, contro il Valorugby, per il terzo turno della Coppa Italia. Risulta tuttavia che anche nella squadra reggiana ci sia qualche caso Covid, per cui si potrebbe arrivare facilmente al rinvio. Sabato 15 e 22 sarà ancora Coppa, a Mogliano poi in casa con i Lyons Piacenza. Il campionato ripartirà invece sabato 29 con la trasferta a Padova contro la capolista Petrarca.

Volley – Cinque giocatori dell’E’più Viadana sono risultati positivi al Covid, sicchè la formazione rivierasca non scenderà in campo la prossima settimana per disputare, giovedì 6 a Sorbolo, il recupero della decima giornata col Rubicone San Mauro Pascoli e, sabato 8 a Parma, il derby con la Wimore dell’ultima di andata. La società ha ovviamente sospeso gli allenamenti e chiesto alla Fipav il rinvio delle partite. Il calendario degli impegni rischia però di infittirsi visto che il Viadana dovrà recuperare anche la gara esterna col Modena Volley della nona giornata, rinviata a suo tempo per casi Covid nel club emiliano. Una positività è emersa anche in casa Euromontaggi Porto e altre tre atlete sono in quarantena. L’attività anche in questo caso è stata sospesa in vista di ulteriori test. Il campionato dovrebbe ripartire sabato 8 gennaio con l’Ngs atteso a Cividale del Friuli per disputare l’ultima gara dell’andata. Gara ovviamente a forte rischio, ma l’aggravarsi della situazione generale potrebbe indurre la Fipav a posticipare la ripartenza.