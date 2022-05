Mantova, è ufficiale: Nicola Corrent nuovo allenatore biancorosso

Mantova Finalmente è arrivata l’ufficialità: Nicola Corrent sarà il nuovo allenatore del Mantova nella stagione 2022/2023 in Serie C. A comunicarlo nella tarda serata la società biancorossa. Non c’erano molti dubbi, ora ci sono tutte le certezze del caso. Oggi pomeriggio invece nella sede comunale di via Roma, il presidente Ettore Masiello e il patron Maurizio Setti si sono incontrati con il sindaco Palazzi. Sul tavolo gli investimenti riguardanti le strutture: in vista ammodernamenti degli uffici di viale Te e un nuovo campo d’allenamento a Mantovanello.