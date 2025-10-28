Mantova Scherma – Doppio trofeo con Cecilia Taraschi e Matteo De Lucia

Mantova Ottime prove per gli Under 14 di Mantova Scherma lo scorso fine settimana, alla prima prova del GPG (Gran Premio Giovanissimi) interregionale (Piemonte/Lombardia) che si è svolto al Palabonomi di Vigevano: i biancorossi portano a casa due prestigiosi trofei e altri risultati che fanno ben sperare. Domenica infatti Cecilia Taraschi, dopo aver iniziato la gara con quattro vittorie e due sconfitte nel girone, salta la prima diretta, vince con determinazione le successive, poi perde soltanto l’incontro che le avrebbe consentito l’accesso alla finale. Conquista il podio con un ottimo terzo posto. Buona anche la prova di Matteo De Lucia al debutto, che nella categoria maschietti, dopo un girone perfetto coronato da 5 vittorie, si ferma solo ai quarti conquistando il podio con la medaglia del sesto posto. Sabato hanno disputato la gara di fioretto nella categoria Ragazzi/Allievi cinque atleti del maestro Michele Ronconi: Andrea Camurri 33º, Michele Caione 34º, Gabriel Groposila 41º, Gianmarco Pascazio 50º e Filippo Fameli 65º.