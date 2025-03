MANTOVA Le ultime tre partite saranno un tour de force incredibile essendo raccolte nel breve spazio di 9 giorni. Si giocherà il 1 maggio in casa alle 15 contro il Cesena (non si scendeva in campo nel giorno della Festa del lavoro da 10 anni con ko 2-1 a Bergamo contro l’Albinoleffe), poi domenica 4 a Salerno (sempre alle 15) e venerdì 9 maggio (alle 20.30 contro la Carrarese al Martelli).