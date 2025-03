Cappellari (Lega) replica a Carra (Pd): “Regione da sempre attenta a richieste dei territori. Rivolga lamentele a Bruxelles”

MANTOVA “Il collega Carra invece di fare eco al Sindaco Palazzi sulla base di attacchi e richieste pretestuose, sarebbe bene che iniziasse ad affrontare le varie necessità con il giusto approccio, ossia con responsabilità e serietà, togliendosi di dosso la maglia dell’oppositore incallito. È giusto ricordare che lo stesso è stato al Governo per ben due mandati durante i quali (a mero titolo esemplificativo) in tema di ponte di Ostiglia si è impegnato solo a far foto sul ponte, senza mai concretizzare nulla per il territorio che a parole avrebbe voluto difendere. Gli odierni rappresentanti di Regione e di Governo, con grande lavoro di squadra, hanno invece stanziato i fondi e il progetto sta proseguendo celermente. Questo è un esempio che vale su tutti e sul quale Regione Lombardia si è impegnata nei confronti del Mantovano, oltre a diversi fondi che da Palazzo Lombardia hanno stanziato per la nostra provincia negli ultimi sette anni”.

“Le istanze al bilancio regionale che il Dem. Carra decanta ogni volta, sono richieste che la maggioranza di centrodestra condividerebbe, ma che devono fare i conti con la realtà del bilancio che non può arrivare a soddisfare ogni istanza: per farlo servirebbe completare il percorso avviato con la legge sull’autonomia – tanto osteggiata dalla sinistra per meri motivi politici – che permetterebbe in concreto alla Regione sia di trattenere decine di miliardi di euro sia di godere della competenza dirette in molte materie. Ricordo, infine, a Carra che in questo quadro di ristrettezze fra poco dovremo inoltre fare i conti anche con il patto di stabilità che verrà imposto dall’Unione europea. Rivolga quindi le sue lamentele ai suoi compagni di partito a Bruxelles che assecondano ogni folle scelta imposta dalla Von der Leyen”.

Così Alessandra Cappellari, consigliere regionale della Lega e membro dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Lombardia, in risposta alle critiche del Consigliere Carra (Pd) a Regione Lombardia.