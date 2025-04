Mercoledì al San Pellegrino gli Italiani di skicross a firma Sci Club Marmirolo

Moena Si terranno domani, al passo San Pellegrino, i Campionati Italiani di skicross Assoluti e Juniores organizzati per la quarta volta consecutiva dallo Sci Club Marmirolo. Il Trofeo “Officina Salute Farmacia” si terrà sulla impegnativa pista Monzoni, che ha già ospitato quest’anno una tappa della Coppa del Mondo di skicross. Ha confermato la propria presenza tutta la Nazionale italiana, reduce dalle ultime gare in Svezia, con i nostri atleti più illustri: Simone Deromedis e Iole Galli, plurivincitori di gare di Coppa del Mondo. Alla gara partecipano anche atleti delle Nazionali di Austria, Giappone, Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Spagna e Ungheria.

Il presidente dello Sci Club Marmirolo Claudio Bonomi non può che essere soddisfatto di questo fantastico “poker”: «Siamo orgogliosi di aver creduto nello skicross da diversi anni e di aver contribuito alla crescita degli atleti che oggi partecipano e vincono nelle gare internazionali. Per noi è un impegno importante, tra l’altro quest’anno abbiamo organizzato anche i Campionati regionali della stessa specialità, ma con il sostegno dei nostri sponsor riusciamo a portare avanti queste attività».

E dopo lo skicross, gli appassionati virgiliani di sport invernali possono anche seguire le gare di sci alpino: sulle piste del comprensorio Alpe Lusia – San Pellegrino, infatti, da oggi a sabato vanno in scena i Campionati Italiani Assoluti. Fari soprattutto sullo slalom gigante femminile in programma giovedì sulla pista Mediolanum – Alpe Lusia (Moena): sarà presente la mantovana delle Fiamme Gialle Francesca Fanti. Prima manche ore 9, seconda manche ore 11.30.