Calciomercato dilettanti – Castellana, arriva Gollini. Omoregie-Gove verso il sì. SanLa: c’è Jacopetti in pole

MANTOVA La Castellana ha trovato il portiere per sostituire il partente Lorenzo Bonizzi: sarà Jacopo Gollini, classe 1999, che mister Alessandro Cobelli aveva allenato già ai tempi del San Lazzaro. Gollini, ex Mantova e Carpi, ha militato per un breve periodo anche nella Governolese. Non andrà ai biancocelesti Marcolini, ex Asola. Restano in piedi le trattative per Lancini e Maccabiani, già citati nei giorni scorsi: insomma, i portieri nuovi della Caste potrebbero essere due. Non cessa nemmeno il “casting” per la punta: Venturi e Piras sono sempre in cima alla lista. Sembrano calare le possibilità per Farimbella. Torniamo all’Asola: sono cominciati i primi colloqui informali della squadra biancorossa, sempre affidata al tecnico Lamberto Tavelli: proseguirà, ormai è quasi certo, un altro anno il rapporto col centrocampista Roberto Sandrini, mentre potrebbe lasciare un’altra colonna come Michele Maraldo, che per motivi personali deve ridurre l’impegno calcistico.

Lo Sporting Club conferma Beretta e Beggi, due elementi molto importanti per il reparto difensivo. Ora vanno valutate le eventuali conferme di Mattia Bovi, Provenzano e Bignardi, che daranno la loro risposta nei prossimi giorni. Tutti devono valutare l’eventualità di proseguire a seconda dei loro impegni lavorativi. In stand by il corteggiamento per Mortara, che piace anche al Suzzara (così come ai bianconeri piace pure l’altro baby del San Lazzaro Rasini). E proprio riguardo i biancocelesti cittadini, si è protratta fino a notte la riunione del Consiglio Direttivo, per dare le linee guida in vista della prossima stagione. Resta l’ipotesi di fare la Prima, per la panchina il nome giusto potrebbe essere quello di Michele Jacopetti, che dovrebbe essere coadiuvato da Donzellini. Questa candidatura avrebbe superato la concorrenza di Ghirardi e Fido. Saliamo in Eccellenza: Castiglione sempre in stand by per quanto riguarda i quattro giocatori della Governolese messi nel mirino ( Vincenzi, Ghirardi, Pernigotti e Mambrin). I Pirati dal canto loro potrebbero (condizionale d’obbligo perchè l’ufficialità non c’è) mettere sotto contratto Ik Omoregie. Gli obiettivi per le altre zone del campo restano sempre gli stessi: Edo Rossi, Loschi, Brondolin e Nouhi. Intanto la società rossoblù torna brevemente sull’addio di Graziani: «Ringraziamo Ciccio per tutto quello che ha fatto per noi in queste due stagioni, è stato un onore averlo nelle nostre file, gli auguriamo il meglio per il prosieguo della sua carriera».