Mercoledì i calendari della Serie B a Palazzo Te: il programma

MANTOVA Mercoledì 30 luglio prenderà ufficialmente il via la nuova stagione sportiva della Serie

BKT con la presentazione, da parte della Lega Serie B, del calendario 2025/26. Un

calendario che si presenta asimmetrico, così come accade da due stagioni. Ospiti del

Mantova 1911 e del Comune di Mantova, l’evento si svolgerà, nell’anno del

Cinquecentenario, a Palazzo Te una delle meraviglie del nostro Paese e luogo simbolo

della città virgiliana.

La serata, condotta dalla coppia DAZN Giusy Meloni e Riccardo Mancini, sarà arricchita

da momenti di spettacolo e intrattenimento con l’imitatore e comico Andrea Perroni e la

band degli Andrea Marano Trio, ma anche da ospiti del mondo calcistico come il bomber

della Serie B Stefan Schwoch e della cucina come Marino Tanfoglio. L’evento verrà

trasmesso dalle ore 20 sul canale You Tube della Lega B, dalla piattaforma DAZN e da

Radio tv Serie A. Partner tecnologico della serata e dei calendari è Fastbreak AI.

E’ in questa cornice che saranno svelate le 38 giornate della 94a edizione del

Campionato, confermando così la volontà della Lega Serie B, come sottolinea il Presidente

Paolo Bedin, ‘di valorizzare i luoghi simbolo del nostro Paese e le città che disputano la Serie

BKT’.

Kombat™ Ball Serie BKT 2025/2026 – Durante l’evento verrà presentato il nuovo

Kombat™ Ball Serie BKT 2025/2026, disegnato anche quest’anno da Kappa®, nelle

versioni standard, invernale e special edition dedicata alla ricorrenza del 25 novembre. La

partnership fra la Lega B e l’azienda torinese è arrivata al nono anno. Il pallone è progettato

per garantire le massime prestazioni su ogni tipo di superficie. Si tratta di un pallone

termosaldato certificato FIFA QUALITY PRO, composto da 14 pannelli con rivestimento

micro-texturizzato e dettagli in rilievo. Queste caratteristiche migliorano il grip, offrendo un

controllo ottimale su ogni tipo di superficie, e garantiscono una maggiore velocità e

COMUNICATO STAMPA n.9 del 29 luglio 2025

precisione aerodinamica, rendendolo ideale per l’uso professionale. Il design innovativo è

completato dal logo degli Omini, quello della Serie BKT, della Lega B e dalle grafiche

stampate.

“Siamo felici di presentare il nuovo KOMBAT™ Ball 2025/2026 – dichiara Alessandro

Boglione, CEO del Gruppo BasicNet S.p.A. – frutto dell’impegno di Kappa® nella ricerca e

nello sviluppo di soluzioni tecniche all’avanguardia. Anche per questa stagione, il pallone

ufficiale accompagnerà il Campionato di Serie BKT, confermando il nostro ruolo di partner

tecnico. Il rinnovo della collaborazione con la Lega Nazionale Professionisti Serie B è per noi

motivo di grande soddisfazione e testimonia la solidità del legame costruito nel tempo”.