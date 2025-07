Calcio Prima Categoria – L’Union Marmirolo è già al galoppo: “Profilo basso, ma faremo bene”

MARMIROLO È il Marmirolo a muovere i primi passi nella nuova stagione: i neroverdi si sono radunati ieri per iniziare la preparazione in vista del campionato di Prima Categoria. Un avvio anticipato rispetto alla concorrenza, anche se si tratta di una fase interlocutoria: il lavoro si interromperà per una breve pausa e riprenderà in maniera strutturata lunedì 18 agosto.La squadra sarà guidata da mister Makris Petrozzi, scelto come primo tassello di rilievo dalla società per rilanciare il progetto tecnico dopo la cocente retrocessione. Accanto a lui uno staff rinnovato e competente, composto dal preparatore dei portieri Nicola Contesini, dal preparatore atletico Lanfranco Virgili e dai collaboratori Gianni Truschi e Antonietta Sicolo. Oltre ai giocatori confermati e ai volti noti presenti in rosa, si sono aggregati anche il portiere Pasini, l’attaccante Bernone e Tonelli. Una rosa costruita con equilibrio, tra conferme e innesti di esperienza, per affrontare una Prima Categoria che si preannuncia particolarmente insidiosa. A fare il punto della situazione è il direttore sportivo Alessandro Capelli: «Abbiamo volutamente tenuto un profilo basso, perché la retrocessione ci ha lasciato l’amaro in bocca. È stata una delusione difficile da digerire, e non l’abbiamo ancora superata del tutto. Il nostro mercato è stato sobrio ma mirato: l’obiettivo era trattenere i giocatori chiave, e in gran parte ci siamo riusciti. Purtroppo non abbiamo potuto portare a casa Buonaiuto, che ha scelto di restare alla Sportiva Ome: sarebbe stata una ciliegina sulla torta, ma siamo convinti che i nuovi arrivati siano all’altezza». Capelli si sofferma anche sulla scelta dell’allenatore: «Per noi, il primo vero colpo è stato Petrozzi. Lo conoscevamo già e abbiamo puntato forte su di lui. È stata la nostra primissima scelta, e crediamo possa fare la differenza». Il tecnico, dal canto suo, ha già diretto la prima seduta: «Faremo tre allenamenti leggeri per riprendere il ritmo – spiega Petrozzi –. Il lavoro vero e proprio inizierà dopo Ferragosto. Non siamo ancora al completo perché alcuni giocatori sono ancora in vacanza, ma sono molto soddisfatto dell’operato della società: la campagna acquisti è stata intelligente e funzionale. Ci aspetta un campionato affascinante, ma al tempo stesso molto competitivo. Servirà tanta concentrazione, umiltà e spirito di sacrificio. Vogliamo farci trovare pronti».