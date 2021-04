Mille non più mille: Ravenna-Mantova vista da Chiara

MANTOVA Trasferta in Romagna (in fiore).

A fine partita Laura scrive “Quest’anno niente giostre, ma sempre montagne russe col Mantova!” Già: si sale, si scende, poi da capo, fino alla fine.

E ripartiamo dall’inizio. Prima del match…

Massimo “Mantova merita soddisfazione, vincere senza storie!” Mi Andrea “2 fisso” Maria Rita “Formazione giusta dal primo minuto” Cristiano “Adosss” Moreno “Forza Mantova vinci per noi!” Giuseppe “An bel paregin” Gianluca “Dare il 100% e si torna ai play off, niente pareggino” Simone “Speriamo” Gilberto ci crede.

Stati d’animo diversi, stessa passione, uguali speranze. Le montagne russe del Mantova hanno alimentato nei tifosi un disturbo bipolare che si può curare solo con risultati positivi, possibilmente vittorie.

E si comincia.

Meno di un minuto e il Ravenna rischia il vantaggio: bene Tosi nella respinta.

Luigi “Speriamo almeno di non perderla.” Invece Maria Rita “Oggi si può vincere, forza ragazzi.”

Cheddira da subito sembra il più vivace in avanti, fino all’incontenibile progressione del primo rigore. Gianpiero “Pauraaa!” Domenico “Grande il nostro campione!” Luca “Cheddira e vai! Che giocatore!”

Guccione sul dischetto non sbaglia. 1 a 0 per il Mantova. Luigi “Sempre lui… Guccio gol!” Matteo “Spero di vederti in serie B con questi colori” Luca “Molto bene: il capitano non sbaglia mai!” Chiara “Capitano dentro… tecnica, coraggio, carattere”.

Alla fine del primo tempo Fabio è contento a metà “Giocando male, per ora va benissimo. Noi vogliamo a tutti i costi questi play off.”

Si riparte. Il Mantova gioca… malino, ma c’è sempre Walid che al 23’ si procura un altro rigore e stavolta lo realizza pure. È la sua giornata. Moreno “Seeeeeee, evvaiiiii!” Andrea “Cheddira spettacolo” Cesare “Cheddira santo subito!” Roberto “Stavolta non era in panchina e qualcosina ha combinato” Luigi “Cheddira incommensurabile!” Luigi “Se solo diventasse un po’ più preciso sotto porta!”

Walid è un giocatore generoso. Giuseppe aggiunge critico “Se solo alzasse quella testa…” forse ha ragione, ma allora credo che non sarebbe nel Mantova.

Finisce 2 a 0 per i biancorossi. Ivan “Grande vittoria, complimenti ai ragazzi. Mai molar” Giorgio “E andiamo… ottimo lavoro” Laura “Beneeee!” Paolo “Tre punti da godere!” Maurizio “Superiorità indiscussa. Quando Cheddira parte in progressione non lo ferma nessuno!” Josè “Mantova più rigori che il Milan… Incredibile!” Oriano “Di più perché loro non hanno Cheddira!”

Igor “Speriamo di espugnare la Romagna anche sabato”

Il poeta Fabrizio scrive “Se Garzon in panchina porta fortuna, mister Troise fisso in tribuna”.

La salvezza non è ancora matematica, ma è come se lo fosse.

Lorenzo la festeggia così “Complimenti a tutti, compresi noi tifosi, passionali, criticoni, ma sempre innamorati del nostro Mantova.”

Come il sommo poeta Dante possiamo concludere “L’amor che move il sole e l’altre stelle…”

Chiara Sanguanini