Scuole Aperte, il flash mob continua e chiede un confronto con il prefetto

MANTOVA Con l’ultimo DPCM il premier Conte ha parlato di decentralizzazione in materia di scuole e trasporti, facendo presente che la competenza in tema è delle regioni per dettato costituzionale. Ha demandato quindi a prefetti, sindaci e dirigenti scolastici delle varie città il compito di mettere a punto un quadro d’insieme che consenta di non trovarci impreparati nel momento del rientro a scuola, il 7 gennaio. In questo contesto il movimento spontaneo Scuole Aperte Mantova, che ha visto nuovamente la partecipazione in DAD degli studenti di fronte agli istituti superiori mantovani – i Licei Virgilio, Belfiore, Fermi, Isabella d’Este –, intende scrivere una lettera al prefetto per fissare un incontro formale alfine di avere chiarimenti sulla costituzione del tavolo di lavoro.

“Noi abbiamo il dovere di capire innanzitutto, e di vigilare in seconda istanza, chiedendo di essere sentiti nel pieno interesse, e per la tutela, dei nostri figli” si esprimono così i genitori appartenenti al movimento Scuole Aperte. Dichiarano infatti di voler capire quali siano le iniziative che si intendono mettere in atto per garantire un rientro, seppur nella percentuale del 75%, in piena sicurezza con riferimento soprattutto al nodo dei trasporti.

BiBi