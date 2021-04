Automobilismo – Andrea Tonoli (Solferino Pecso) imprendibile a Gattinara

SOLFERINO Un fine settimana amaro per Marco Dallamano, pilota della Solferino Rally in coppia con Fabio Grimaldi, al rally della Val D’Orcia. L’equipaggio stava difendendo saldamente il podio di classe quando, sulla quarta prova speciale, tradito dalle condizioni del terreno, ha commesso un errore mettendosi per cappello la Peugeot 208 R2 e vedendo così sfumare il podio. Nonostante l’imprevisto il team, è riuscito a rimettere in sesto la vettura. La classifica finale ha visto Dallamano-Grimaldi chiudere al 7° posto di classe. Ottima prestazione, invece, per la new entry nella scuderia, il bresciano Andrea Tonoli, che a bordo della prorpia Fiat Punto 2000 ha vinto la categoria sul circuito di Gattinara. Il prossimo appuntamento per i piloti del sodalizio virgiliano è fissato per lunedì, inizio del Trofeo Italia Msp di autocross. I portacolori saranno Alessandro Arnaldini e Paolo Miani, entrambi su proto Suzuki in categoria D2, mentre Luigi Faccincani correrà con la Fiat Punto 2000.