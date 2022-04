Al via la Festa dei risotti e dei lambruschi

MANTOVA

Si terranno venerdì 15 e sabato 16, a cena, e lunedì di Pasquetta 18 aprile, a pranzo e cena, i primi tre appuntamenti della prima edizione della Fiera “Festa dei risotti e dei Lambruschi” al Grana Padano Arena (ex Palabam) in via Melchiorre Gioia. Ci si fermerà solo per questa domenica 17 aprile in occasione della Santa Pasqua.

La manifestazione, che vuole crescere nel tempo, creerà un ulteriore buon motivo per le provincie limitrofe per visitare Mantova.

I primi risotti protagonisti saranno: porri e gorgonzola, radicchio monte veronese, pescegatto, lambrusco e salsiccia, taleggio e chiodini, all’isolana, alla pilota, ai saltarei e alla psina.

I primi piatti verranno accompagnati dai Lambruschi mantovani di varie cantine locali.

All’interno del gradevole e riscaldato ambiente Grana Padano Arena (ex Palabam) si potrà cenare e pranzare in totale sicurezza grazie al protocollo Covid adottato dagli organizzatori.

Per accedere infatti bisognerà essere in possesso del Green Pass e una volta seduti ci sarà la possibilità di consultare i menù dei risotti. Un solo componente del gruppo accederà alle casse, al ritiro dei risotti e al bar.

Rimangono inoltre le regole di indossare la mascherina negli spostamenti, mantenere il distanziamento di almeno un metro e igienizzarsi frequentemente le mani.

Le cucine, affidate ai mastri risottai delle associazioni, apriranno alle 19 per la cena e alle 12.00 per il pranzo domenicale.

Il pubblico potrà votare il risotto preferito che verrà poi premiato, dopo il voto della Giuria di qualità, domenica 8 maggio.

I partecipanti avranno inoltre la preziosa occasione di confrontarsi con i mastri risottai per scucire loro qualche segreto sulle ricette.

Inoltre, in uno spazio allestito ad hoc, sarà allestita una vera e propria mostra mercato ci saranno stand con vari generi di espositori.

Il prossimo appuntamento sarà venerdì 22 e sabato 23 (a cena) e domenica 24 aprile (a pranzo e cena) con altri risotti e i Lambruschi reggiani.