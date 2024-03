Motocross Campionato Italiano Prestige – Al Migliaretto vince Gifting, ma la Ducati riscrive la storia

MANTOVA Nella giornata che vede la vittoria assoluta del primo round del Campionato Italiano Prestige 2024 in MX1 dello svedese Isak Gifting, in sella a Yamaha, sul Circuito di Città di Mantova, il folto pubblico accorso ha assistito alla nascita di una nuova stella del motocross: la Ducati Desmo450 MX portata in pista da Alessandro Lupino ha riscritto la storia dell’offroad, dominando all’esordio in gara-1, dimostrando solidità e competitività inattese. Solo un paio di imperfezioni in gara-2 del pilota delle Fiamme Oro hanno impedito a Ducati di ottenere la prima affermazione della sua storia in MX1. In MX2 vittoria assoluta per Valerio Lata su GasGas.

Gara-1 è un assolo della Ducati e di Lupino. La grande potenza agli alti regimi del motore desmodromico, unico nel panorama del motocross, unita ad una ottima agilità nei cambi di direzione, permettono al pilota delle Fiamme Oro di partire bene e aggiudicarsi la prima posizione. Piazza che mantiene fino al termine di gara-1 (col tempo di 29:52.899), seguito dalle Honda di un ottimo Giuseppe Tropepe e Alvin Ostlund e dalla Beta di un consistente Ivo Monticelli. Solo sesto il vincitore dell’assoluta di giornata Isak Gifting su Yamaha, attardato da una caduta al via che lo ha costretto a una rimonta cattiva e rabbiosa. Gara-2 vede la partenza non perfetta di Lupino, molto scomposto fuori dal cancello di partenza, che lo costringe a vedere Gifting andarsene. L’azione di Lupino nei primi giri è nervosa e, non riuscendo a prendere il ritmo, è persino passato dalle Honda di Christophe Charlier, Tropepe e Ostlund. Gifting intanto è un metronomo e nulla può l’ottimo Emilio Scuteri su Honda per contrastarlo. Alla bandiera a scacchi Gifting vince (30:04.150) e con il sesto posto di gara-1 è sua anche la classifica assoluta di giornata, precedendo Scuteri su Honda e la Kawasaki di Cedric Soubeyras. Solo settimo Lupino che perde la prima posizione dell’assoluta per soli 10 punti di distacco da Gifting a quota 360. Terzo gradino del podio per Giuseppe Tropepe in sella a Honda a quota 330. In MX2 Valerio Lata su GasGas è il mattatore di giornata: l’alfiere delle Fiamme Oro vince entrambe le manche dimostrando di essere di un’altra categoria. Freddo, determinato e preciso in ogni fase delle due manche, non lascia alcuna speranza agli inseguitori. Secondo con 350 punti, con un gap di 150, il pilota della pesarese TM Yago Martinez, annunciato come uno dei big. Terzo a 330 punti, Alessandro Trivella su GasGas.