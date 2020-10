Motocross – Gp d’Europa: Guadagnini e Lata in trionfo al Migliaretto

MANTOVA Piloti italiani assoluti protagonisti al Gran Premio d’Europa, 11esima prova del Mondiale di Motocross 2020. Mattia Guadagnini su Husqvarna domina nella EMX250 vincendo entrambe le manche e piegando il francese Thibault Benistant che ora vede assottigliarsi il proprio vantaggio in classifica. In EMX125, prima volta a Mantova in questo trittico di gare, affermazione di Valerio Lata e della Ktm, mentre Andrea Bonacorsi su Fantic, in giornata no, riesce a mantenere la leadership.

Nella EMX250, in gara 1, assolo di Mattia Guadagnini che dopo la piccola sbavatura nelle prime fasi di gara, impone un ritmo inavvicinabile per gli inseguitori: guida bene, sicuro, disegnando ottime traiettorie che gli consentono di intascare 17” di vantaggio. Arriva al traguardo in smoking e senza nemmeno un granello di sabbia addosso, seguito da uno sparuto Marcel Conijn su Ktm. Thibault Benistant, Yamaha, conclude ottavo dopo un’altra lunghissima rimonta iniziata dal 20esimo posto.

In gara 2 Guadagnini ottiene la quarta vittoria consecutiva grazie ad una prova caparbia e gagliarda; partito bene, si ritrova a lottare con Benistant che è deciso a riprendersi ciò che considera suo: la vittoria. I due arrivano al duello che li impegna per lunghi minuti con Mattia sornione e studioso che affonda il colpo (un po’ ruvido, visto da fuori, ma assolutamente corretto), nel momento più opportuno. Vola in testa Guadagnini e visto il suo passo, c’è un po’ di rammarico per gli errori commessi nelle prime gare che oggi sono tradotti nello svantaggio che lo divide da Benistant in classifica generale. Il francese, dopo il duello con Mattia, decide di accontentarsi per guadagnare il traguardo. Terzo Lorenzo Locurcio, lontanissimo, a oltre 30 secondi. Tabella Rossa (286 pt) per Benistant, che ne regala altri 15 nei confronti di Guadagnini a 258.

In gara 1 della EMX125, l’ottavo di litro, partenza disastrosa del leader della classifica Andrea Bonacorsi su Fantic, costretto ad una gara in rimonta dalle retrovie. Alla fine del giro 1 è oltre la top 20 per concludere in 12esima posizione. Vittoria per il pilota estone Meico Vettik su Ktm che si prende il comando su Bobby Bruce, Husqvarna, a pochi minuti allo scadere. Bravo Valerio Lata (suo il fastest lap) che arriva secondo.

In gara 2 Valerio Lata con la Ktm è ancora protagonista assoluto, lasciando agli avversari solo le briciole; gli basta un solo giro per andare al comando e prendere il largo. Lata guida bene, preciso, nonostante una pista ormai molto segnata, ma non sbaglia nulla arrivando al traguardo con un vantaggio di 4” sulla Husqvarna di Andrea Roncoli. Altra manche da dimenticare per il capoclassifica Andrea Bonacorsi, in giornata no, che si ritrova a terra e costretto ad una rimonta determinata e cattiva ma che lo inchioda al decimo posto. Tabella Rossa ancora saldamente nelle mani di Bonacorsi che però lascia avvicinare gli avversari in classifica.

Lorenzo Montagner