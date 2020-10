Pozzolo – Un semaforo all’incrocio per evitare gli incidenti

POZZOLO SUL MINCIO Un semaforo con sensori di attivazione e, forse, un velox che sarà installato in un tratto di competenza veronese. È questa la soluzione trovata per risolvere il problema dell’incrocio tra strada Marengo e via Sei Vie, a breve distanza dall’abitato di Pozzolo sul Mincio, teatro di diversi incidenti nel corso degli anni.

Sfogliando la casistica, ci si è resi conto che tutti gli incidenti sono occorsi tra chi arriva all’incrocio provenendo dalle Sei Vie in direzione di Pozzolo con chi arriva da Valeggio verso Marengo. Le diverse strade che lì vanno a incrociarsi sono di competenze differenti, competenze che coinvolgono il Comune di Marmirolo, il Comune di Valeggio sul Mincio e la Provincia di Verona. Sul posto già dall’estate sono stati effettuati vari sopralluoghi convocati per iniziativa dell’Ente marmirolese: l’ultimo, la settimana scorsa, ha visto presenziare il sindaco di Marmirolo Paolo Galeotti e il collega di Valeggio Alessandro Gardoni, il comandante della polizia locale marmirolese Emanuele Feudatari e il comandante e il vice di quella di Valeggio, oltre a due tecnici della Provincia di Verona (nei precedenti sopralluoghi era presente anche il consigliere pozzolese di maggioranza Marco Mattinzioli). In questa occasione, si è deciso quali interventi realizzare.

Il Comune di Valeggio ha già chiesto al proprietario dell’area di cava adiacente all’incrocio di pulire dalla vegetazione e arretrare la recinzione che limita la visibilità. La Polizia Locale di Valeggio valuterà controlli specifici sulla velocità della strada e chiederà un rifacimento della segnaletica per maggiore evidenza dell’incrocio. Infine, i tecnici hanno valutato come intervento più utile e risolutivo l’inserimento di un semaforo con sensori di attivazione e sarà richiesto alla Provincia di Verona di approfondire la fattibilità. «Ci siamo attivati già da agosto – commenta il sindaco di Marmirolo, Galeotti – per capire cosa fare su questa situazione che è tale da molti anni e che è posta in area di confine tra province e regioni diverse. Ringrazio il sindaco di Valeggio per l’attenzione dimostrata e la disponibilità data per affrontare e risolvere il problema. C’è da tempo una buona collaborazione con il comune di Valeggio che ha prodotto risultati importanti nel tempo per Pozzolo sul Mincio»..