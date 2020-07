Motocross – Il 3/4 ottobre il Mondiale torna a Mantova

MANTOVA Dopo essere stato il primo circuito in Europa a riaprire le porte alle moto dopo il lockdown, il 4 maggio scorso, creando un enorme interesse mediatico il Motoclub Mantovano Tazio Nuvolari viene premiato per la professionalità dimostrata in questi mesi con l’assegnazione del Gran Premio della Lombardia delle classi MXGP, MX2, Woman MX ed EMX 250 in programma il 3 e 4 ottobre 2020.

Si tratterà della decima prova del Campionato del Mondo, secondo il nuovo calendario pubblicato ieri che seguirà il Motocross delle Nazioni del 27 settembre a Matterly Basin in Gran Bretagna.

E’ la decima volta che il circuito fondato nel 1984 ospita un Gran Premio iridato e la quinta consecutiva nella quale la prova viene denominata Gran Premio della Lombardia. Inutile dire che si tratta di un evento importantissimo per la Città di Mantova e la Regione Lombardia che potranno comunicare a tutto il mondo la ritrovata sicurezza e operatività economica, sociale e turistica dopo i difficili mesi trascorsi.

In pista circa 200 piloti, provenienti da 26 nazioni. In gara tutti i big, a cominciare da Jeffrey Herlings (KTM/Ned), Tim Gajser (Honda/Slo) e Antonio Cairoli (KTM/Ita), che in questo momento si contendono la vetta della MXGP dopo le uniche 2 prove disputate in inverno. Occhio anche a Tom Vialle (Yamaha/FRA), leader a sorpresa della MX2 dopo aver debuttato alla grande agli Internazionali d’Italia di febbraio a Mantova. Nel femminile torna al “Nuvolari” la beniamina Kiara Fontanesi (KTM/Ita), attualmente terza in classifica a 10 punti di distanza dalla leader Larissa Papenmeier (Yamaha/Ger).

«Siamo molto soddisfatti per questa assegnazione che è arrivata in pochi giorni dopo la fissazione del nuovo calendario e la ripresa delle gare anche per il mondiale motocross – ha detto il presidente del Motoclub Mantovano Giovanni Pavesi – Credo che insieme al Comune di Mantova e alla Regione Lombardia saremo in grado di allestire un’altra bella edizione regalando uno spettacolo sportivo che sarà un messaggio di ottimismo e di fiducia per questa area d’Europa. Nei prossimi giorni definiremo i dettagli organizzativi».