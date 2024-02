Motocross – Tim Gajser: “Grande feeling con il tracciato e la moto”

MANTOVA Mattatore della giornata in MX1, agli Internazionali d’Italia corsi a Mantova, lo sloveno Tim Gajser: «In gara-1 sono partito molto bene e da subito ho avuto un buon feeling con la pista e la moto. L’unico problema sono stati i doppiati che occupavano le linee ideali». Un giro ancora in gara-2 e vincevi… «Si, tanta sfortuna per la caduta; ho anche faticato a riprendermi per la pista molto segnata ma quel che più conta è la vittoria a questi Internazionali». Secondo in classifica, Romain Febvre (Kawasaki): «La settimana scorsa mi sono concentrato in vista della tappa di Mantova e del Mondiale, lavorando sulle modifiche da apportare alle moto: e tutto è andato come previsto. Non ho motivo di ritenermi insoddisfatto di questa giornata». Pragmatico invece Ruben Fernandez su Honda HRC, ieri terzo. «Mi spiace per il contatto con Tim in gara – 2 – ha detto il galiziano – ma ci siamo trovati nel posto sbagliato entrambi. Qui a Mantova è stato un ottimo test in vista di marzo; mi ha fatto capire che c’è ancora molto da lavorare per trovare la giusta forma».

In MX2 giornata no per Simon Langenfelder, vincitore comunque degli Internazionali, ma mai protagonista al “Città di Mantova”: «Ho spinto tanto, ma ho avuto sfortuna. Ci manca ritmo: su questo dovremmo lavorare». «Una domenica in chiaroscuro – afferma Andrea Adamo – In gara-1 ho faticato e nella 2 ho liberato il potenziale soltanto alla fine. Ora testa bassa e lavoriamo in vista del Mondiale». Felice invece Valerio Lata (GasGas): «Bella gara che ha rimesso le cose in chiaro. Abbiamo lavorato su partenze e ritmo e va bene il terzo posto». Protagonista assoluto invece Liam Everts su Ktm: «Ero molto nervoso al via – ha detto il belga figlio d’arte – perché non sentivo le braccia; poi una buona partenza e la prima posizione mi hanno dato fiducia. Una giornata davvero positiva».