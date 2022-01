Fiocco rosa al “Carlo Poma”. La piccola Soleil illumina il 2022

MANTOVA La piccola Soleil illumina il 2022. Dopo due maschietti (Federico nel 2020 e Leonardo nel 2021) ieri è stata una femminuccia ad emettere il primo vagito dell’anno nel reparto Ostetricia dell’ospedale “Carlo Poma” di Mantova.

Erano infatti le 3:47 quando la piccola Soleil, una splendida creatura di 2.940 grammi per 49 centimetri di lunghezza, ha deciso di venire alla luce per la gioia di mamma Melodj, 29 anni, di papà Thomas di 34, ma soprattutto della sorellina Naele, che ha tre anni e mezzo.

La coppia, che vive in città a Mantova, stava festeggiando in casa il passaggio al nuovo anno quando, tutto ad un tratto, ha dovuto stravolgere i programmi della serata. «Aldilà del fatto che la scadenza del parto era il 4 gennaio – spiega mamma Melodj – nella giornata del 31 dicembre non ho avuto alcun disturbo particolare per cui eravamo tutti intenti a festeggiare in famiglia il 2022. Ed invece intorno alle 23:30 ho iniziato ad accusare dolori e contrazioni e abbiamo quindi deciso di correre all’ospedale “Carlo Poma” dove ho iniziato subito la fase del travaglio».

Poi, come detto, alle 3.47, con parto spontaneo, è nata la piccola Soleil. Sia la piccola che la mamma stanno bene.

La signora Melodj, per la gentilezza e la professionalità mostrate, ha voluto ringraziare tutto il personale del reparto Ostetricia e del Nido che, oltretutto, ha avuto una mattina alquanto intensa, poiché intorno alle 8:00 e, successivamente alle 10:00 sono venuti alla luce ben due maschietti.