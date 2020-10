Basket serie A2 f – MantovAgricoltura a caccia del primo successo in casa con Sarcedo

SAN GIORGIO Secondo match consecutivo al Dlf per il MantovAgricoltura (ore 20, porte chiuse, arbitri Meli di Ravenna e Cassinadri di Bibbiano). Le atlete di Massimo Borghi affrontano il Sarcedo di Anna Zimerle, stessi quattro punti nel girone Nord di A2. Obiettivo: riscattare il ko di sette giorni fa, sempre in casa con l’Alpo, e conquistare il primo successo interno. «Come prima cosa tengo a dire che se da un lato siamo tra i fortunati a proseguire l’attività – affema il tecnico Borghi – dall’altra, quella più sociale e umana, ci troviamo in un momento incredibilmente critico della storia umana. Questa pandemia non sta diminuendo e, pur essendo contento di continuare a fare sport e attività, sono preoccupato per ciò che tutti noi stiamo vivendo. Contro Alpo, abbiamo giocato contro un’ottima squadra, organizzata, a cui faccio i complimenti: sono state più brave di noi. Sono contento perché abbiamo mostrato di non aver mollato dando il tutto per tutto per vincere la partita. In diverse occasioni siamo state meno lucidi di loro che, al contrario, sono state abili al tiro, sempre nei nostri momenti di recupero. Siamo arrivati molto vicini a giocarcela punto a punto contro una formazione che, sulla carta, è più forte di noi; le mie ragazze hanno lottato dall’inizio alla fine dopo un avvio un po’ critico. Siamo ancora privi di Sofia Bottazzi: per noi un’arma offensiva in meno che ci sarebbe tornata utile sabato scorso. Stiamo lavorando per cercare di arrivare a giocarcela fino alla fine: dopo due sconfitte casalinghe, ci piacerebbe vincere tra le mura amiche. Sarcedo è alla nostra portata, ha giocatrici di spessore tra cui anche delle giovani di Schio che sanno il fatto loro. Da tenere d’occhio Pieropan e Mandic, oltre alle esperte Santarelli e Fumagalli. Dobbiamo provare a vincere cercando di difendere bene e limitando soprattutto Pieropan e Mandic. Dobbiamo giocare di squadra e avere quel qualcosa in più, sfruttando le rotazioni e impostando il nostro ritmo. Fino ad ora la stagione è positiva: avrei firmato per trovarmi con due vittorie e altrettante sconfitte. Abbiamo perso due gare di misura contro due squadre indubbiamente molto competitive, mentre abbiamo vinto due partite esterne. Dobbiamo continuare a lavorare come squadra per crescere a livello tattico e come gruppo. I margini di miglioramento ci sono, basta continuare a lavorare quotidianamente».

La partita sarà trasmessa sul profilo YouTube della società mantovana e il link verrà comunicato sulla pagina Facebook prima del match.