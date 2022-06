Mtb – Amatori e Giovanissimi protagonisti a Cavriana

Cavriana L’emozione e lo spettacolo: ecco i due elementi che hanno fatto da sfondo alla giornata conclusiva della due giorni di Cavriana, allestita nel parco della Casa di Beniamino Exodus con grande puntualità e professionalità dai dirigenti dell’Mtb Novagli. Con loro anche il Comitato provinciale Fci di Mantova, presente alle varie fasi della manifestazione con il presidente Fausto Armanini e il responsabile del settore fuoristrada Luca Penitenti. Parlando di emozioni, al mattino al termine delle due gare riservate agli amatori, Paolo Strullato del Chero Group Team Sfrenati si è aggiudicato gara 1 del Trofeo Barone Carni, e dopo aver indossato la maglia di campione provinciale della categoria M4, ha dedicato la vittoria e il titolo a Elio Gallina, cavrianese ex atleta e dirigente del team di San Benedetto Po, scomparso prematuramente nei giorni scorsi. A Giulio Francesco Pezzotti del Gnani Bike Team è andato il successo in gara 2.

Oltre a Strullato, hanno indossato la maglia biancorossa: Youness M’Sadek del Volta Bike, Matteo Prandini dell’Mtb Novagli, Fabio Borghini del Volta Bike, Fabiano Pini del Bike Team Bruciati, Nicola Parolini della Cavrianese, Paolo Crescini del Bike Team Bruciati, Luigi Destro del Bike Team Bruciati, Maurizio Cresceri dell’Mtb Novagli, Roberto Zappa del Bike Team Bruciati ed Elena Turati dell’Mtb Novagli.

Per quel che concerne le gare dei Giovanissimi, valide per la seconda prova dello Junior Cup Mtb Avis, molti i piazzamenti dei bikers mantovani dell’Mtb Novagli, del Chero Group Team Sfrenati, del Mincio Chiese e dell’Mtb Santa Maria: piazza d’onore per Martina Messedaglia nella G1, terzo Tommaso Baccolo e quinta Azzurra Ranghieri nella G2; 3° Pietro Ruggeri e 6° Lorenzo Soriani nella G3; Giulio Zunica si è piazzato secondo nella G4, terza Allegra Lorito e quarto Luca Zappettini nella G5. Seconda Marta Malinverno e quarti Sara Malavasi e Matteo Massardi nella G6.

Sempre per il Chero Group Team Sfrenati, sabato alla Nosellari Bike, che si è corsa a Lavarone (Tn), 3° posto per l’elite Nicola Risatti. Ieri, invece, sempre nella cittadina trentina, gli atleti in maglia gialloblu hanno ottenuto il 3° posto nella 100km dei Forti percorso marathon, con Alessandro Forni M3 e il 2° nel percorso classic con Andrea Ferrari M4.

Paolo Biondo