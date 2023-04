Mtb – Chero Group in luce fuori confine con Malacarne, Vincenzi e Menghini

Mantova Il ciclismo mantovano sta vivendo un momento davvero esaltante anche nell’ambito dell’Mtb. Domenica gli atleti del Chero Group Team Sfrenati si sono distinti sia a Torreglia (Pd) sia a Cossano Belbo (At). Sullo sterrato padovano si è corsa la nona edizione della Granfondo della Spaccapria, test previsto su due percorsi nel cuore dei Colli Euganei.

Nel percorso Marathon Marco Malacarne si è imposto vincendo nella categoria M2 dopo 70 km e 2450 metri di dislivello. Nel percorso Classic di 42 km, invece, Daniel Vincenzi ha conquistato il secondo posto nella categoria Elitesport.

A Cossano Belbo (At) nella Granfondo Pedalanghe, ottima piazza d’onore a firma di Alessandro Menghini nella categoria M1.

In ambito giovanile, a Laveno Mombello (Va) nel Gp Mtb Valli Varesine, tappa del Circuito Lombardia, Adriano Ferreira dell’Mtb Novagli coglie un altro successo nella categoria Allievi del 2° anno, mentre la compagna di squadra Giulia Bertelli tra le allieve del 1° anno si piazza al 2° posto.

Grazie a questi due risultati gli atleti del team virgiliano ora vestono la maglia di leader della classifica di categoria.

