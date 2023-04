Podismo – Tutti di corsa a Curtatone il 14 maggio per la Maratona della Battaglia

Curtatone Continua a ritmo serrato l’attività non solo partecipativa, ma anche organizzativa del Club Supermarathon d’Italia che il prossimo 14 maggio allestirà la prima edizione della Maratona della Battaglia, a Curtatone. L’evento, che ha la collaborazione del Comune e della Fidal provinciale attraverso il suo presidente, l’indimenticato mezzofondista e maratoneta Gianni Truschi, proporrà un ampio range di prove. Si potrà scegliere fra la maratona, la mezza, la “Corri Curtatone Corri” di 9 km non competitiva mentre i più piccoli parteciperanno alla Junior Run. L’evento avrà un valore storico non solo perché si svolge nel luogo teatro della famosa battaglia risorgimentale, ma anche perché mai l’atletica italiana aveva ospitato una maratona nella provincia mantovana. Il tracciato, misurato dai responsabili Fidal, è molto veloce, completamente in piano, con partenza e arrivo all’impianto del Boschetto in Via F.Parri, dove verrà allestito un ampio villaggio espositivo. Lo start verrà dato alle ore 9 sia per la maratona che per la mezza e la non competitiva, mentre la Junior Run si svolgerà nel pomeriggio del sabato, mentre si provvederà alla consegna dei pettorali e pacchi gara, il tutto nel piazzale del Santuario della Beata Vergine Maria di Grazie. In occasione della maratona ci saranno due momenti conviviali a disposizione dei partecipanti, al sabato sera dalle 19.30 e alla domenica dalle 13 per assaggiare le specialità locali. L’iscrizione ha un costo di 40 euro per la maratona e 20 per la mezza. Grazie alla maratona molti avranno anche la possibilità di scoprire la storia e i tesori architettonici di Curtatone, dal Santuario alla particolarissima Villa dei Vetri, senza naturalmente dimenticare il monumento ai caduti della Battaglia di Curtatone e Montanara. Per informazioni: Club Supermarathon Italia, https://www.clubsupermarathon.it/