Mtb Master – Chero Piping brilla a Borgo Valsugana Forni sugli scudi, Malacarne sul podio

San Benedetto Po Una vittoria e tanti podi sono stati colti domenica dagli atleti del Chero Piping team Sfrenati a Borgo Valsugana (Tn) in occasione della Valsugana Wild Marathon. La prestigiosa vetrina riservata agli specialisti delle ruote grasse si è svolta sulla distanza di due percorsi, quello lungo di 65 km e quello corto di 34 km. Il tracciato marathon presentava un dislivello di quasi 3,000 mt mentre quello corto di 1,200 mt, che hanno richiesto il massimo dell’impegno a tutti coloro che hanno partecipato alla competizione trentina. Per i colori gialloblù di San Benedetto Po, a salire sul gradino più alto del podio è stato Alessandro Forni che sullo sterrato di casa si è imposto sul percorso lungo nella M3. Grazie a questo alloro, l’atleta trentino mantiene saldamente sulle proprie spalle la maglia di leader di categoria del Circuito Trentino Mtb. Sempre in questo ambito, da sottolineare il 3° posto conquistato negli M2 da Marco Malacarne. Per quanto attiene al percorso corto, tre sono state le piazze d’onore ottenute dagli atleti del presidente Dino Gasparini: Daniel Vincenzi negli M1, Andrea Bombardelli negli M3, Mirco Nadalini negli M5 ed Orietta Tosadori nelle Woman 2.

Infine negli elite master sul podio è salito Andrea Filippi grazie al 3° posto.

Paolo Biondo