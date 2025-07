Basket Divisione Due – Gabrielli allenerà la Saturno Guastalla: “Vogliamo salire in C il prima possibile”

Guastalla Marco Gabrielli torna in panchina. Il tecnico mantovano, in questa stagione, allenerà la Saturno Basket Guastalla, formazione che milita nella Divisione Due dell’Emilia-Romagna. Si tratta della terza esperienza da allenatore “lontano” dal territorio virgiliano: in passato ha infatti guidato Piacenza e Modena. Nella scorsa stagione, iniziata alla guida dell’Artes San Pio X in Serie C Lombardia, era stato sostituito in corso d’opera da Ciro Tosetti. In precedenza, aveva allenato per dieci anni il Quistello. Da sempre attento alla formazione continua, ha preso parte a tutti i principali clinic tecnici nazionali e internazionali degli ultimi 30 anni, aggiornandosi anche a livello NBA e NCAA grazie al contatto diretto con coach e staff di NY Knicks, Boston Celtics, Miami Heat, e università prestigiose come Providence College e St. John’s University. «Potevo andare a Montecchio, in Serie C Crer – racconta Gabrielli – ma abitando a Suzzara alla fine ho scelto Guastalla. Dopo quattordici anni torno ad allenare una squadra emiliana. Ritrovo giocatori come Colla, Verzellesi, Maione, Pasini e Neri: li conosco alla perfezione, dato che hanno giocato in terra virgiliana. Partiamo con l’intento di fare bene e salire di categoria. La società è seria, ha le idee chiare: l’obiettivo è raggiungere la Serie C il prima possibile».