Nuoto e solidarietà – Al Boschetto torna “Una Bracciata per un Sorriso”

Curtatone Oasi Boschetto e “Casa del Sole” anche quest’anno organizzano per i propri associati, in collaborazione con “In.Esistente” e con il patrocinio della Città di Curtatone, “Una Bracciata per un Sorriso” edizione 2023, staffetta natatoria della durata di 24 ore, non competitiva a scopo benefico. La manifestazione si svolgerà all’Oasi Boschetto. Si partirà alle ore 17 di sabato 1 luglio e terminerà alle ore 17 di domenica 2. Durante la notte nuoteranno gli atleti più esperti. Per l’occasione la sede ospiterà la domenica i ragazzi della “Casa del Sole” e i loro familiari. Venerdì al Boschetto (ore 18.15) la conferenza stampa. Saranno presenti Carlo Bottani sindaco di Curtatone e presidente della Provincia, Emanuele Torelli presidente di Casa del Sole, un referente della società “In-Esistente”, Attilio Mellacca presidente di Oasi Boschetto, Giorgio Siliprandi speaker della manifestazione, un rappresentante di AIPD “Associazione Italiana Persone Down”, il dr. Riccardo Bonfà per A.S.D. Verso e altre associazioni. Iscrizioni entro venerdì 30 giugno al gazebo in sede, oppure sabato 1 e domenica 2 luglio al solarium a fianco della piscina. Info: Giorgio 347-1462517, Angelo .340-6162956.