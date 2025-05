Pallavolo Prima Div. f – L’Ngs Porto piega il Borgo Virgilio Black e conquista la promozione in D!

Mantova Domenica scorsa si è chiuso il campionato di Prima Divisione femminile con il big match valido per la promozione. A Cerese è andato in scena un ultimo atto da brividi: l’Euromontaggi Group Porto ha vinto per 3-2 la super sfida con le locali del Borgo Virgilio Black, a lungo dominatore della stagione, e ha conquistato la serie D. La partita è stato un susseguirsi continuo di emozioni e capovolgimenti di fronte, ma la compagine gialloblu guidata da coach Bolzoni ha vinto in rimonta aggiudicandosi al tie-break l’incontro. Ultime gare anche per i play out. Sono retrocesse in Seconda Divisione il Borgo Virgilio Red con 4 punti e San Lazzaro con 1. La capolista Rivalta ha sconfitto davanti al proprio pubblico la Nardi Volta 3-1. La Pallavolo Mantova ha vinto con fatica sul campo del Borgo Virgilio Red per 3-2. Il Solferino, dal canto suo, si è riscattato imponendosi al quinto set a Medole, che in precedenza aveva superato il San Lazzaro 3-1. Nei play off di Seconda Divisione femminile, mancano ancora due giornate alla conclusione, ma i giochi sono fatti. Salgono in Prima Divisione l’Asola Remedello (3-1 all’ Avis Castellucchio), il Villa Poma (ha espugnato Piubega al tie-break) e il Gs Universal Quingentole, sconfitto in trasferta 3-2 dalla Davis.