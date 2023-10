Pallavolo serie A1 f – Esordio amaro con Bergamo per la Vbc

Cremona La Vbc cade 3-2 al PalaRadi contro Bergamo nella prima di campionato. Si parte sul 5-1 rosa, poi Melandri realizza il 14-12 e il 15-12 sottorete. Smarzek allunga sul 18-14 e prova a trascinare le compagne. Il tecnico di Bergamo Solforati chiama time-out sul 22-17 locale ma Acosta non sbaglia come Smarzek. Vbc chiude il parziale sul 25-20. Nel secondo Bergamo con Llorrayna sul 2-5, ma Acosta tiene la Vbc in scia 5-6 e 7-8. Sbaglia Llorrayna in modo grossolano ma Bergamo rimane avanti sul 9-12 con Davyskiba. Ancora ospiti avanti 11-16 e rosa in difficoltà in attacco. Il muro di Bergamo vale il 16-20. Vbc a meno 1 sul 22-23, ma chiude la brasiliana Llorrayna 23-25 per l’1-1. Nel terzo è ancora Bergamo a chiudere 23-25 per il 2-1. La Vbc vuole il tie-break e allunga sul 15-8 con Acosta nel quarto. Il 21-13 è opera di Smarzek. Cagnin dai nove metri e Smarzek porta la Vbc (25-14) al tie-break, che però è appannaggio di Bergamo 11-15. Llorrayna, 29 punti, MVP.

Sergio Martini

Vbc Casalmaggiore-Bergamo 2-3 (25-20, 23-25, 23-25, 25-14, 11-15)

Vbc: Avenia 3, Smarzek 22, Lohuis 18, Melandri 6, Acosta 15, Perinelli (K) 4, De Bortoli (L), Faraone, Cagnin 10, Manfredini 1, Obossa 1. Non entrate: Colombo, Davoli (L), Edwards. All. Musso-Pintus.

Bergamo: Gennari (K) 10, Llorrayna 29, Butigan 8, Bovo 7, Davyskiba 9, Rozansky 17, Cecchetto (L), Cicola, Pistolesi 2, Nervini, Pasquino, Fitzmorris 3. Non entrate: Scialanca (L), Belussi. All. Solforati-Bigarelli.

Durata set: 26′, 31′, 29′, 26′, 17′. Tot: 129′

Spettatori: 1.733