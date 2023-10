Boxe – A Porto il primo Trofeo Mantova Ring

Porto Tutto pronto per una giornata all’insegna del pugilato. Oggi si terrà alla palestra Pertini di Porto il primo Trofeo Mantova Ring. La palestra del maestro Massimo Di Padova (in foto), in collaborazione con il Comitato Regionale della Fpi, ha organizzato la riunione che si dividerà in due parti: dalle 14.30 la gym boxe, dalle 17 i 7 match dilettantistici. Per la Mn Ring, l’elite Eddy Del Bar debutta con Deni Colombo (Boxe Legnago), mentre lo youth Rei Gabrieli della Boxe Mantova sfida Nuredinovski (Ravenna). Poi 5 incontri con pugili da altre regioni. «Nella prima parte della kermesse diamo spazio agli amatori – spiega Di Padova – La Mantova Ring, nel torneo di gym boxe, schiera i senior (- 69 kg) Yuri Dubaldo, Guido Girelli e Denis Spiritelli e lo junior (- 63 kg) Bitjan Kazazi. Ingresso gratuito.