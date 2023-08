Pallavolo – Il Gabbiano è pronto a spiccare il volo. Fattori: “Saremo all’altezza dell’A3”

Mantova Inizia oggi l’ultima settimana di vacanze per il Gabbiano, che si radunerà lunedì prossimo all’Oasi Boschetto per cominciare la preparazione al prossimo campionato di A3. La tabella di lavoro approntata dallo staff tecnico prevede da subito corse e piscina, poi si passerà al vero e proprio lavoro in palestra. Già definito anche il programma delle amichevoli precampionato. Si parte venerdì 8 settembre a Guastalla con il test contro il Volley Tricolore Reggio Emilia dell’ex Mattia Catellani. La settimana successiva sono previsti altri due incontri: mercoledì 13 settembre (alle 20.30) primo assaggio di PalaSguaitzer nel match contro lo Stadium Mirandola, inserita nello stesso girone di campionato, mentre sabato 16 settembre andrà in scena un triangolare a Garlasco con i padroni di casa e una terza compagine ancora da definire. Sabato 23 settembre (ore 16) si torna tra le nuove mura amiche del PalaSgu per il match contro il Volley Veneto Benacus di serie B; giovedì 28 test esterno sul campo della Geetit Bologna, altra avversaria che i biancazzurri ritroveranno poi nel corso della stagione. L’ultimo test precampionato è fissato sabato 30 settembre con il triangolare al PalaPanini di Modena con Villadoro e Scuola Pallavolo Anderlini.

Il campionato di A3, come è noto, scatterà domenica 15 ottobre, ma il Gabbiano osserverà subito il proprio turno di riposo ed entrerà in scena, quindi, la settimana successiva per il match casalingo, al PalaSguaitzer, col Savigliano. «Siamo una matricola dell’A3 – ricorda il presidente Paolo Fattori – un campionato tutto da scoprire, come le squadre avversarie. Per quanto ci dicono, Motta di Livenza, Belluno, la nostra vecchia conoscenza Acqui Terme e forse il Garlasco sono sulla carta quelle più accreditate. Mi aspetto un torneo difficile, ma abbiamo allestito un gruppo con atleti che conoscono la categoria per farci trovare pronti. Cercheremo dunque di fare bene la nostra parte e dimostrarci all’altezza della situazione. La grande novità, ormai nota, è che giocheremo le gare interne al PalaSguaitzer, non più quindi a Cerese, e sarà molto importante far valere il fattore campo. Credo inoltre che possa essere un vantaggio iniziare il campionato dalla seconda giornata ospitando il Savigliano, avremo quindi una settimana in più per mettere a punto tutti i meccanismi. Vincere la prima partita sarebbe fondamentale per creare entusiasmo e fiducia nel gruppo. Come dicevo, il valore delle avversarie è tutto da scoprire e ci vorranno alcune settimane per saperne di più. Noi siamo pronti a iniziare questa nuova avventura, in punta di piedi ma con tanta voglia di fare bene».