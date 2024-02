Pallavolo serie A1 f – La Vbc batte Novara al PalaRadi e avvicina i play off

Cremona Non si ferma la marcia vittoriosa della Vbc Trasporti Pesanti. Nel recupero della seconda giornata di ritorno con la Igor Novara, Perinelli e compagni conquistano la vittoria per 3-1, la quarta consecutiva e la quinta nelle ultime sei partite. Un successo di prestigio che avvicina le rosa ai play off, ora distanti solo quattro punti, in attesa della partita di Roma in ci potrebbero essere ulteriormente avvicinati. E dire che Novara non perdeva dalle rosa dal 2018. Era questa la quarta sfida dopo la sconfitta dell’andata in Piemonte e le due di Challenge Cup dove la Igor si sta giocando la finale. Perso il primo set, la Vbc non si è persa d’animo giocando una partita solida trascinata da una Lee in stato di grazia, premiata Mvp, e una Smarzek altrettanto incisiva. Difendendo molto e crescendo nel corso del match in attacco e in ricezione, le rosa hanno approfittato di una Igor che recuperava tutte le titolari in vista del ritorno della finale di Challenge. Ma la Vbc sta giocando su alti livelli ed è un’altra squadra rispetto all’andata deficitaria, con Novara che aspetta di schierare Markova per puntare al secondo posto in classifica. Simone Lee ,meritatamente Mvp, è strafelice: “Il lavoro duro ci ha fatto guadagnare posizioni in classifica e ora lottiamo su ogni pallone, non molliamo mai. Sono felicissima di giocare in Italia e con queste compagne”.

Sergio Martini

Vbc Trasporti Pesanti-Igor Gorgonzola Novara: 3-1 (22-25, 25-23, 25-19, 26-24)

Vbc: Hancock 2, Smarzek 25, Lohuis 10, Colombo, Lee 19, Perinelli (K) 2, De Bortoli (L), Manfredini 3, Cagnin 12, Faraone. Non entrate: Avenia, Edwards, Obossa, Baccarini (L). All. Pintus-Moroni.

Igor: Bosio 2, Akimova 14, Danesi 11, Bonifacio 4, Buijs 11, Bosetti 19, Fersino (L), De Nardi, Chirichella (K) 1, Szakmary 2. Non entrate: Bagarotti (L), Guidi, Bartolucci, Kapralova. All. Bernardi-Baraldi.

Durata set: 24′, 29′, 25′, 30′. Tot: 108′

Spettatori: 2.063