Volley A1 f, Playoff Challenge – La Vbc Casalmaggiore batte Pinerolo nel primo match del Round Robin

Cremona Serviva una bella vittoria per partire bene nel Round Robin dei Playoff Challenge e così è stato. Un secco tre a zero della Vbc Trasporti Pesanti che sfata il tabù Pinerolo con una super Lohuis, premiata MVP, con quattrodici punti a referto. La corsa all’Europa inizia con un successo nella prima delle due gare interne del girone. Primo set e rosa subito sul 5-1 e 8-4 con Frantti. Buono anche il suo turno di battuta che porta le rosa 11-4. Lohuis è un buon terminale offensivo ma Pinerolo recupera 14-10. 18-10 con la firma di Dimitrova e il 21-11 con quella di Perinelli. Un pallonetto del capitano vale il 23-17 con replica. Chiude Perinelli sul 25-18. Si riparte 5-4 con Dimitrova. Ospiti avanti 6-8 e time out Vbc, con le rosa che devono rincorrere. Dimitrova mette la freccia e Carlini trova il fondo del campo (15-13). Il muro rosa vale il 17-15 e ancora il muro porta avanti le rosa sul 20-18 e Buzzerio in battuta che firma l’ace del 23-18. Vbc avanti 2-0 con errore finale delle piemontesi (25-23). Nel terzo set Zago impatta a 3, ancora parità a 7 con Ungureanu e a 13. Piva in campo per Frantti e Buzzerio in battuta, poi il muro di Perinelli vale il 17-15 e Pinerolo chiama time out. Vbc 18-16 con Lohuis e sbaglia Zago. Ancora time out per le ospiti. Ancora l’olandese della Vbc firma il 20-18. Sbaglia Pinerolo e l’ace di Lohuis vale il 22-18. Un muro delle locali e Melandri con un tocco estemporaneo avvicinano la vittoria. Ci pensa Frantti a chiudere con l’ingresso di Lara Braga come libero. Vendetta sportiva consumata. Mercoledì si replica con Bergamo.

Sergio Martini

VBC TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE-PINEROLO: 3-0 (25-18 / 25-23 / 25-19)

Vbc: Carlini 5, Dimitrova (K) 11, Lohuis 14, Melandri 8, Frantti 8, Perinelli 8, De Bortoli (L), Piva, Buzzerio 1, Scola, Braga (L). Non entrate: Malual, Mangani, Sartori. All. Pistola-Tettamanti.

Pinerolo: Prandi 1, Zago (K) 12, Gray 3, Akrari 8, Ungureanu 7, Grajber 3, Bussoli (L), Gueli (L), Carletti 6, Renieri 2, Miao 1, Bortoli. Non entrate: nessuna. All. Marchiaro-Naddeo

Durata set: 24′, 30′, 25′. Tot: 79′

Spettatori: 621