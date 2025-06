Musica, arti visive, teatro, comunicazione, educazione ambientale: l’estate dell’Associazione culturale Ca(nova) dell’Olmo

Curtatone Alla mattina o all’ora del tramonto. In un luogo vicino che sembra distante dal mondo. In un contesto sviluppato nel tempo per accrescere memoria, ricordi, relazioni, attività artistiche: sono tutti elementi che caratterizzano l’Associazione Culturale Ca(nova) dell’Olmo Ets. L’Associazione è un luogo vivo, accogliente, aperto all’incontro.

Un progetto collettivo nato a Curtatone (Mn), dove persone di età, storie e sensibilità diverse si ritrovano per costruire insieme qualcosa di armonioso e significativo, in una atmosfera in cui ogni gesto, ogni parola, ogni sapore possa diventare occasione di incontro, di confronto e di crescita. Diventando anche narrazione del territorio, attraverso le varie proposte.

Organizzando laboratori culturali e creativi per tutte le età: musica, arti visive, teatro, comunicazione; percorsi di educazione ambientale e conoscenza del territorio, legame tra ricordo e futuro; progetti sul gusto e sulle tradizioni alimentari, per riscoprire la cucina come patrimonio culturale e forma di cura; incontri ed eventi dove si raccontano storie, si condividono esperienze, si preparano (e si assaggiano) sapori che parlano di identità; attività per il benessere: movimento, salute, stili di vita sostenibili e consapevoli.

Il che si concrettizza (anche) attraverso una serie di appuntamenti e azioni. Dando spazio a voci differenti: gli incontri di luglio si aprono giovedì 3 alle 20.00 con “Coraggioinvaligia – istruzioni per viaggiare da soli”, conversazione con Chiara Pedrazzi; domenica 6 alle 21.00 “Permette Signorina?”, spettacolo musicale con i Senzatrucco Ensemble Roberta Vesentini/Stefano Boccafoglia/Marco Remondini; giovedì alle 20.00 “5 Pezzi Facili – Musica che racconta storie”, guida all’ascolto con Federico Jormen Ferrari; sabato 19 alle 20.00 “Giovani Talenti” con Mariasole Tartari e Giulia Malavasi; sabato 26 alle 8.00 si va per fossi e capezzagne, camminata/pratica guidata da Alkémica. Ad agosto domenica 10 alle 21 “Il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me”, riflessione filosofica guidata dal professor Stefano Prandini; sabato 23 alle 21.30 alla scoperta delle costellazioni del cielo d’agosto, esperienza sotto il cielo d’estate guidata da Alkémica; domenica 31 dalle 11.00 Festa sociale di fine estate – “Ri(s)posiamoci” (Ri)promesse matrimoniali o non”, musica, comunità, condivisione. Per informazioni associazione@canovadellolmo.it; whatsapp 3453227656; www.canovadellolmo.it.